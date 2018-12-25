Сцепившемуся с бандитами Галкину сломали нос в электричке

Друг Владислава Галкина рассказал о непростом характере известного актера. По словам Сергея Юшкевича, у артиста не было чувства самосохранения.

Юшкевич познакомился с Галкиным во время учебы в Театральном институте имени Бориса Щукина. Он утверждает, что актер часто ввязывался в драки и не мог спокойно реагировать на замечания посторонних. "Я помню, как ему сломали нос в электричке, кто-то не так посмотрел – и вот, пожалуйста… А однажды он пришел ко мне забрызганный кровью с ног до головы – подрался у Белорусского вокзала. Я дал ему свою одежду и спросил: "Неужели нельзя было погасить конфликт?" – поделился Сергей.

Он сразу понял, что Владислав вряд ли проживет долго. Актер не мог жить без риска, увлекался скоростным вождением. "Боец, стопроцентный мужчина, но безбашенный", – передает слова Юшкевича издание StarHit. В фильмах и сериалах Галкин играл только сильных, мужественных людей. По мнению Сергея, актер погиб по естественным причинам: не соблюдал рекомендации врачей.

С ним не согласен отец артиста Борис Галкин. Он настаивает, что Владислав умер не своей смертью. В качестве доказательства мужчина приводит тот факт, что на телефон актера регулярно приходили угрозы от неизвестных, а незадолго до смерти он снял в банке большую сумму денег, которую потом так и не нашли.