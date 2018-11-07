Обкуренная Волочкова вечерами нюхает грязные носки любовника

"Женское счастье – был бы милый pядом, ну а больше ничего не надо", – пела Татьяна Овсиенко. Балерина Анастасия Волочкова согласна с этим и готова на все, лишь бы любимый не бросил.

"Романтический домашний вечер у костра", – подписала балерина очередную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram. Правда, представление о романтике у Насти своеобразное – она курит кальян и нюхает мужские носки. Любовник, лица которого не видно, тычет ногой умиляющейся Волочковой то в грудь, то в лицо. Настя нежно сжимает стопы миленка и, кажется, вот-вот лизнет их.

Люди обратили внимание, что и джинсы у мужика грязные, и носки не первой свежести. И сделали вывод, что балерина опять спуталась с азиатом-гастарбайтером. Ей, мол, уже все равно, с кем. Народ в ужасе: "Босой мужик по двору лазает в носках. Как говорится, без трусов, но в шляпе", "Мужик, наверное, от неожиданности просьбы Насти подержать его ногу, да еще сфоткать этот процесс потерял дар речи", "Это ж насколько себя не уважать надо. Печальное зрелище", "Теперь в мою коллекцию антисанитарии с Вашим участием добавится антисанитария в виде ноги в несвежем носке", "Грустно от того, что девочка все это видит. Не успевает привыкнуть к одному – мамка уже с другим кальян курит. Зачем всех домой тащить?", "Настя, Вам нравится нюхать вонючие мужские ноги?"

"Пахнет тем, чем у вас не пахнет! Любовью! А у вас воняет ваш язык. Чужие ноги – у вас. А ноги моего любимого – это мои любимые ножки. А потные – те, которые нюхаете вы!" – ответила врагам Настя, а чуть позже вступила в яростную перепалку с комментаторами. Многие решили, что Волочкова пьяна. "Настасья, ты прямо как портовый грузчик гавкаешься с народом!" – осадил артистку подписчик.