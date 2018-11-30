Под Волгоградом мужчине отрезали палец из-за пачки сиграет

Двое жителей Камышина подвергли знакомого чудовищной экзекуции. Мужчины распивали спиртные напитки в одной из квартир, и между ними произошла ссора.
Приятели обвинили третьего мужчину в том, что он без спроса взял деньги и сигареты. После этого его стали избивать и попытались отрезать ему палец на руке, передает novostivolgograda.ru.
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