Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 ноября 2018 года
Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова
Подруга Николая Караченцова композитор и поэтесса Елена Суржикова объявила о своем желании придать широчайшей огласке тайные подробности жизни актера. Они изложит их в своей книге "Гром небесный".
Автобиографическое произведение повествует о знакомстве и многолетней дружбе Суржиковой и Караченцова. Это даст возможность поклонникам взглянуть на любимого артиста под необычным углом.
Певица Ани Лорак обратилась к поклонникам со словами благодарности и рассказала, что ее гастрольный тур закончен. Артистка радовала фанатов новым грандиозным шоу DIVA, в рамках которого презентовала композицию "Сон".
Зрители признались, что им еще не доводилось видеть настолько яркого и красочного выступления. Впрочем, нашлись и те, кто критиковал певицу за то, что в попытках устроить провокацию она якобы ударилась в пошлость.
Разведенная Дайнеко воссоединилась с Воробьевым
Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев, расставшиеся несколько лет назад, воссоединились вновь ради совместной работы. Присутствовавшие на съемочной площадке поговаривают, что бывших возлюбленных и теперь связывают не только профессиональные отношения.
Ходят слухи, что Дайнеко и Воробьев пытаются воссоединиться, учитывая печальный предыдущий опыт. Окружение такому развитию событий только радо.
Киркоров оскорбил народ снимком малолетней дочери в виде невесты
Филипп Киркоров попал в очередной скандал, хотя, кажется, и не думал эпатировать публику. Он всего-то и хотел, что похвастаться новым достижением своей шестилетней дочери.
Поп-король рассказал, что его ребенок завершил модный показ, выйдя на подиум в образе невесты, и показал соответствующий снимок. Пользователи Сети набросились на музыканта с критикой.
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах
Актер Александр Семчев, широко известный не только своими профессиональными талантами, но и внушительными объемами, напугал поклонников быстрым похудением. Артист уже сбросил 40 килограммов и намерен продолжать бой с лишним весом.
Семчев сам поднял эту тему и успокоил фанатов – резкое похудение не связано с какой-то страшной болезнью, а является следствием правильного питания. При этом от советов тренеров и диетологов он отказался принципиально.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.
⭐️ Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 ноября 2018 года �� Обвисшие подмышки Кейт Миддлтон вызвали оторопь �� Стало известно о новом браке Поргиной �� Лера Кудрявцева показала новое фото маленькой дочки �� Сенсационное заявление Виталины о Джигарханяне �� Мишулина поиздевалась на Ермеевым в ответ на его просьбу Подробно на @dniru������ Фото: Дни.ру #новости #топ #дниру
⭐️ Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 ноября 2018 года �� Обвисшие подмышки Кейт Миддлтон вызвали оторопь �� Стало известно о новом браке Поргиной �� Лера Кудрявцева показала новое фото маленькой дочки �� Сенсационное заявление Виталины о Джигарханяне �� Мишулина поиздевалась на Ермеевым в ответ на его просьбу Подробно на @dniru������ Фото: Дни.ру #новости #топ #дниру
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