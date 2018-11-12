Знаменитости не перестают радовать как своих поклонников, так и едких критиков, каждый день находя, чем удивить и первых, и вторых. Очередная порция скандальных заявлений, сомнительных планов и провокационных снимков вызвала живое обсуждение любителей подобного рода жанра. Лучшее, как обычно, появилось на страницах нашего издания. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 ноября 2018 года.



Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова

Подруга Николая Караченцова композитор и поэтесса Елена Суржикова объявила о своем желании придать широчайшей огласке тайные подробности жизни актера. Они изложит их в своей книге "Гром небесный".

Автобиографическое произведение повествует о знакомстве и многолетней дружбе Суржиковой и Караченцова. Это даст возможность поклонникам взглянуть на любимого артиста под необычным углом.

Ани Лорак объявила о конце

Певица Ани Лорак обратилась к поклонникам со словами благодарности и рассказала, что ее гастрольный тур закончен. Артистка радовала фанатов новым грандиозным шоу DIVA, в рамках которого презентовала композицию "Сон".

Зрители признались, что им еще не доводилось видеть настолько яркого и красочного выступления. Впрочем, нашлись и те, кто критиковал певицу за то, что в попытках устроить провокацию она якобы ударилась в пошлость.

Разведенная Дайнеко воссоединилась с Воробьевым

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев, расставшиеся несколько лет назад, воссоединились вновь ради совместной работы. Присутствовавшие на съемочной площадке поговаривают, что бывших возлюбленных и теперь связывают не только профессиональные отношения.

Ходят слухи, что Дайнеко и Воробьев пытаются воссоединиться, учитывая печальный предыдущий опыт. Окружение такому развитию событий только радо.

Киркоров оскорбил народ снимком малолетней дочери в виде невесты

Филипп Киркоров попал в очередной скандал, хотя, кажется, и не думал эпатировать публику. Он всего-то и хотел, что похвастаться новым достижением своей шестилетней дочери.

Поп-король рассказал, что его ребенок завершил модный показ, выйдя на подиум в образе невесты, и показал соответствующий снимок. Пользователи Сети набросились на музыканта с критикой.

200-килограммовый Семчев усыхает на глазах

Актер Александр Семчев, широко известный не только своими профессиональными талантами, но и внушительными объемами, напугал поклонников быстрым похудением. Артист уже сбросил 40 килограммов и намерен продолжать бой с лишним весом.

Семчев сам поднял эту тему и успокоил фанатов – резкое похудение не связано с какой-то страшной болезнью, а является следствием правильного питания. При этом от советов тренеров и диетологов он отказался принципиально.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.