Шокирующее откровение Максима Фадеева, трагедия с больным ребенком, о которой рассказала Ольга Казаченко, проблемы в семье Анастасии Волочковой и многие другие темы тревожили умы и души россиян этим днем. Одно можно сказать точно – без поводов для обсуждений россияне с такими знаменитостями точно не останутся. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.



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