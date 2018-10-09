Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 октября 2018 года
Спасите жизнь больному раком сыну: Казаченко поделилась бедой
На своей странице в Instagram Ольга Казаченко поделилась с подписчиками публикацией своей подруги, рассказывающей о заболевшем раком брате. У молодого человека диагностирован острый миелоидный лейкоз.
Без лечения болезнь способна убить человека буквально за пару недель. От лейкоза умерли оперная певица Елена Образцова и актриса Стелла Барановская.
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Анастасия Волочкова вернулась в Санкт-Петербург, чтобы проведать своего отца, чемпиона СССР по настольному тенису и заслуженного тренера сборной России Юрия Волкова. Она рассказала, что десять лет назад у мужчины произошел инсульт, после которого он не говорит и не двигается.
Подписчики отметили, что на встрече с отцом балерина догадалась не оголяться и не демонстрировать свою фирменную растяжку. Впрочем, большинство поддержали танцовщицу.
Муж обогатится на разводе с Ани Лорак
Официальный развод сыграет только на руку мужу Ани Лорак Мурату, выяснили журналисты. Если супруги не подписали брачный договор, то половину имущества, приобретенного за годы брака, певице придется отдать.
Отметим, паре пророчили развод еще в 2009 году, когда поползли слухи о неверности возлюбленного Лорак. Тогда, однако, все противоречия удалось преодолеть.
"Моя самая большая гордость и боль": Фадеев объявил об уходе
Продюсер Максим Фадеев выступил с официальным заявлением об уходе певицы Ольги Серябкиной из группы SEREBRO. Все силы исполнительница бросит на построение сольной карьеры.
Впрочем, это не значит разрыв с продюсерским центром Фадеева. Он также продолжит продвигать исполнительницу, но уже не в составе группы.
Андрееву выгнали из-за возмутительного поведения и безумных трат
Стала известна предположительная причина, по которой ведущую программы "Время" на Первом канале Екатерину Андрееву отправили в своеобразную ссылку, убрав из вещания в будни на европейскую часть России. Поговаривают, что такое решение было принято из-за жалоб аудитории.
Дескать, зрителям не нравились большие траты ведущей, о которых свидетельствовали ее посты в Instagram. Ожидается, что теперь рейтинги программы заметно возрастут.
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