Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. Регулярно всплывает компромат на знаменитостей, да и сами они не сидят сложа руки и закрыв рот. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.



"Сказке конец?": Утяшева сняла обручальное кольцо

Слухи о разводе гимнастки Ляйсан Утяшевой с юмористом Павлом Волей возникли после того, как спортсменка появилась на публике без обручального кольца. Поклонникам остается только гадать, что же происходит в личной жизни красавицы и ее супруга.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю дочь Софию. В подробности личной жизни посторонних они стараются не посвящать.

"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь

Поклонники раскритиковали Примадонну за фотографию со специального показа мультфильма "Пришельцы в доме", куда певица пришла в сопровождении мужа Максима Галкина и детей Лизы и Гарри. Некоторые комментаторы отметили, что родители даже не обняли стоящую в стороне дочь.

Впрочем, большинство поклонников решили не придираться к кадру и насладились семейной идиллией Аллы Пугачевой.

Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа

Исполнительница нашла бездыханное тело 51-летнего бывшего супруга в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. По предварительным данным, на своем компьютере мужчина оставил предсмертную записку.

Последние новости говорят о том, что певица Марина Хлебникова тяжело восприняла произошедшее. Ей потребовалась госпитализация.

Полина Гагарина внезапно показала подросшую дочь

Редким кадром певица поделилась со своими подписчиками в Instagram. На фото Полина Гагарина держит дочь за руку и обе они стоят спиной к зрителю.

Лицо девочки Полина Гагарина тщательно скрывает от общественности. А вот старший сын регулярно мелькает не только на фотографиях певицы, но и в различных телепрограммах.

Родные умоляют беременную Меган Маркл одуматься

Чтобы вразумить свою родственницу, в Лондон прибыла младшая сестра избранницы принца Гарри. Она хочет заставить Меган Маркл переступить через принципы и встретиться с отцом.

Также сестра Меган Маркл обвинила СМИ в том, что они спекулируют на слухах в погоне за сенсацией. Тем временем достучаться до попавшей в королевскую семью родственницы у нее не удалось.

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