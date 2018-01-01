Собчак распекли за танец с бутылкой на пороге церкви

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовская нарядила богатую елку Лобода о рождении второго ребенка Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Понедельник 1 января
Лента новостей
17:44
Под Москвой водитель сбил пешехода и скрылся
11:29
Что смотреть на ТВ в праздники
10:36
Любовный гороскоп на январь 2018 года
10:11
В Москве 23 человека попали в больницу из-за пиротехники
09:54
Как изменится жизнь россиян с 1 января
15:30
Путин рассказал про любовь
14:58
В Москве из огня спасли четырех человек
14:43
Белка-воришка напала на полицейского (видео)
14:14
Названа дата прощания с Александром Шавриным
13:59
Допрос петербургского террориста попал на видео
13:30
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
13:07
В кафе под Краснодаром произошла бойня
12:53
Володин поздравил россиян с Новым годом
11:37
В Петербурге умер знаменитый художник
11:21
Под мостом в центре Москвы зарезали мужчину
10:46
Пугачева заткнула за пояс выскочку Бузову
10:23
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
10:00
Директор Елисеевского гастронома убит за мошенничество
18:23
Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой
17:54
На почте в Харькове грабитель взял в заложники детей
17:48
Кудрявцева билась в истерике после смерти любимого мужчины
16:53
Житель Подмосковья во время застолья убил собутыльника
16:34
Светлана Лобода рассказала о втором ребенке
16:15
Пенсионеров Леонтьева и Пугачеву стыдят за вакханалию в молодежном огоньке
15:52
В Приморье на улице зарезали влюбленную пару
15:40
Сменившая имидж Бородина поразила красотой
15:27
Изменщик Руссо оправдался за связь с московской королевой красоты
15:01
Под Москвой джип сбил пешеходов на зебре
14:32
Цымбалюк-Романовская похвасталсь елкой в шикарных интерьерах
14:28
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
13:51
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
13:34
В Москве разыскивают убийцу на Lada Priora
13:27
Краско покидает Россию с молодой женой
12:49
Под Москвой тысячи автомобилей встали в 20-километровую пробку
12:40
Любимым читателям Dni.Ru посвящается: чем они удивили и рассмешили в 2017-м
12:21
Мужа Пелагеи кормят чужие люди
11:53
Николаев потерял сознание в бане с Ургантом
11:19
На корпоративе в Москве коллега зарезал 29-летнего мужчину
11:08
Украина угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту
10:48
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:36
Хитрый Градский утер нос Агутину и Билану
10:03
В Москве сбившийся с маршрута автобус протаранил легковушку
21:55
Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности
21:51
Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли
21:22
На севере Москвы случилась массовая авария
21:07
Ушлая Бузова выжила Лозу
20:46
Выберите любимую красавицу из "Дома-2"
20:26
Путин сделал новогодний подарок безнадежным должникам
20:23
В Москве из горящего дома спасли пять человек
19:58
Растолстевшая Пугачева потрясла вторым подбородком
19:22
Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука
19:04
В Москве после страшных аварий установили сотни бетонных блоков
18:38
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
18:29
Малахов бросил вызов оскандалившейся Бузовой
18:04
Девочка сделала предложение учителю прямо во время урока
17:59
Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
17:28
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
17:11
Похищенные 85 млрд вернут "Тольяттиазоту"
17:00
Порошенко пошел на Кремль с арматурой
16:57
К чему снится Новый год
16:34
В России обвалились цены на продукты перед Новым годом
16:28
Мертвый Хворостовский опередил Михалкова
15:59
Жена Кержакова рассказала о раке
15:58
Петербуржец атаковал трясущимся пенисом женщину с ребенком
15:44
Итоги 2017 года
15:43
Самые неприятные люди для совместного путешествия
15:31
В Перми загорелся вертолетный завод
15:28
Главные ошибки в новогодних поздравлениях
14:58
Спортзал вызывает аллергию и шок
14:53
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
14:44
Избивший жену Башаров берет под опеку двух детей
14:40
Под Москвой электричка насмерть сбила человека
14:37
Рогозин назвал руководство "Роскосмоса" проедающей бюджет шелупонью
14:04
Подробности наезда автобуса на остановку в Москве
13:54
У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку
13:42
Родившая россиянка ищет изнасиловавшего ее таксиста
13:34
Народ оскорблен трусами 53-летней Апиной
13:20
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
13:11
Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть
13:03
Под Москвой бабушка-украинка похитила семилетнего мальчика
13:01
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
12:44
С кем Путин встретит Новый год
12:24
Странные находки врачей в вагинах
12:17
Известный певец сообщил об ударе от Фриске
12:16
Сахалинская медсестра сняла селфи с умирающими пациентами
12:02
В чем преимущества промокодов
11:59
Полиция схватила виновника аварии с автобусом у метро "Сходненская"
11:52
Автоледи устроила ДТП из-за зада обезьяны
11:47
На востоке Москвы автобус врезался в грузовик
11:38
Недооцененные фильмы 2017 года
11:35
Момент ДТП с автобусом попал на видео
11:31
Новая пассия Смолова побила Лопыреву
11:27
Больная раком звезда "Дома-2" объявила о конце
11:10
Чем заняться в Москве на новогодних каникулах
11:08
Нострадамус предсказал конфликт России и США
11:07
Женщина родила прямо в магазине
10:56
Водитель автобуса объяснил наезд на остановку в Москве
10:55
Потерявшая ребенка Савичева спасается курицей и яйцами
10:39
Список пострадавших при наезде автобуса на остановку
10:30
При пожаре на юго‐востоке Москвы погибли два человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Премьера Пугачевой обернулась страшным скандалом
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую
Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь
Новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил россиян
Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой
Пугачева заткнула за пояс выскочку Бузову
Шоу-бизнес

Собчак распекли за танец с бутылкой на пороге церкви

Ксения Собчак Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак покуражилась в новогоднюю ночь. В порыве веселья светская львица устроила танцы под дверью церкви.
прочитано 2206 раз

Все происходящее Ксения сняла на видео, а позже выложила ролик на своей странице в Instagram. "About last night или Пусси Райот уже не те", – подписала пост Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

ПО ТЕМЕ

Собчак с тремя языками довела до тошноты

Лицемерная Собчак продалась с потрохами

Собчак одумалась после "холодного душа" Путина

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Как видно на записи, компанию кандидату в президенты составили ее супруг Максим Виторган и неизвестный мужчина, который вытанцовывал размахивая бутылкой шампанского.

Поведение Ксении взбесило общественность. "Скоро как Панин будет в порно с животными учавствовать, ну а че...удивить уже не чем", "Можно смысл вашей акции донести другим способом, причем здесь храм?" "Ничего святого как не было,так с годами и не появилось,омерзительное поведение", "Стыд", – написали в комментариях под видео обескураженные россияне.

В свою очередь в РПЦ танец Собчак на пороге храма назвали "выходкой". "Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем", – заявил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, в конце декабря Центризбирком зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России. После этого журналистка приступила к сбору подписей в свою поддержку.

Автор: Алёна Нестерова1 января 2018, 19:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Расплывшаяся" Собчак провела благотворительный аукцион со звездами

567

комментарии

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую
Умер бывший муж Анны Ардовой
Новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил россиян

Проишествия

Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые
Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко

Lifestyle

Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
Мертвый Хворостовский опередил Михалкова
Недооцененные фильмы 2017 года
Шоу-бизнес

Пенсионеров Леонтьева и Пугачеву стыдят за вакханалию в молодежном огоньке

Без ветеранов сцены обойтись снова не удалось
Шоу-бизнес

Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой

Телеведущая стала героиней программы "Секрет на миллион"
Гороскоп

Любовный гороскоп на январь 2018 года

Для большинства представителей зодиакального круга январь станет по-настоящему судьбоносным
Шоу-бизнес

Панин в новогоднюю ночь попал в неприятную историю

Актер рассказал, как встретил 2018-й год

Гороскоп

Любовный гороскоп на январь 2018 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть
Новая пассия Смолова побила Лопыреву
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды

Спорт

Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru