Напуганная дочь вцепилась в ногу Киркорова

Поп-король привез детей на музыкальный конкурс в Сочи. Некоторые поклонники посчитали, что детям не место на таких мероприятиях.

Киркоров приезжает на "Новую волну" с самого ее основания. Но в этом году он не только участвует в каждом из конкурсных дней, но и представляет трибьют-концерт. В нем популярные певцы перепоют лучшие хиты Филиппа за тридцать лет его эстрадной карьеры.

В Сочи поп-король прибыл с внушительной свитой – охрана, пресс-секретарь, танцоры... Привез Филипп с собой и детей – пятилетних Аллу-Викторию и Мартина. Малыши стойко выдержали трехчасовый концерт открытия, который начался с яркого номера их знаменитого отца. За что удостоились похвалы от ведущего шоу Андрея Малахова. "Особая благодарность за терпение и стойкость Алле-Виктории и Мартину Киркоровым, которые присутствуют в зале", – приветствовал он со сцены звездных отпрысков.

Зрители в зале шушукались: "Двенадцатый час ночи, детям спать давно пора, а Киркоров их за собой повсюду таскает, заставляет смотреть на то, как его друзья поют и пляшут!" Алла-Виктория явно устала и в конце концерта начала немного капризничать.





Когда Кикоров после выступления шел к машине, его обступили журналисты, поклонники, конкурсанты. Все просили автограф, хотели сделать совместное фото, обращались с просьбами. Маленькая Аллочка крепко вцепилась за штанину отца, обнимала ногу и хныкала: "Мой папочка, хочу к папочке". И ребенка можно понять – все эти толпы чужих людей вокруг, которые чего-то ждут и хотят от ее отца, испугают кого угодно.



