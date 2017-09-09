Напуганная дочь вцепилась в ногу Киркорова
Киркоров приезжает на "Новую волну" с самого ее основания. Но в этом году он не только участвует в каждом из конкурсных дней, но и представляет трибьют-концерт. В нем популярные певцы перепоют лучшие хиты Филиппа за тридцать лет его эстрадной карьеры.
В Сочи поп-король прибыл с внушительной свитой – охрана, пресс-секретарь, танцоры... Привез Филипп с собой и детей – пятилетних Аллу-Викторию и Мартина. Малыши стойко выдержали трехчасовый концерт открытия, который начался с яркого номера их знаменитого отца. За что удостоились похвалы от ведущего шоу Андрея Малахова. "Особая благодарность за терпение и стойкость Алле-Виктории и Мартину Киркоровым, которые присутствуют в зале", – приветствовал он со сцены звездных отпрысков.
Зрители в зале шушукались: "Двенадцатый час ночи, детям спать давно пора, а Киркоров их за собой повсюду таскает, заставляет смотреть на то, как его друзья поют и пляшут!" Алла-Виктория явно устала и в конце концерта начала немного капризничать.
Когда Кикоров после выступления шел к машине, его обступили журналисты, поклонники, конкурсанты. Все просили автограф, хотели сделать совместное фото, обращались с просьбами. Маленькая Аллочка крепко вцепилась за штанину отца, обнимала ногу и хныкала: "Мой папочка, хочу к папочке". И ребенка можно понять – все эти толпы чужих людей вокруг, которые чего-то ждут и хотят от ее отца, испугают кого угодно.
Телеведущая решилась на перемены во внешности
Актриса не хотела, чтобы об отношениях знали дети
Прибыв на место гибели малыша, музыкант принялся крушить все вокруг
О судьбе артиста поступают противоречивые сведения