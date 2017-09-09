Бузова опозорилась на "Новой волне"

Звезда "Дома-2" и новоиспеченная певица Ольга Бузова опозорилась на глазах десятков людей. Девушка упала со сцены во время репетиции.

Конфуз с телеведущей произошел перед открытием музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Происшествие очевидцы успели снять на видео. Теперь ролик размещен в Сети.

Как звезда телепроекта "Дом-2" умудрилась упасть со сцены не известно. Одни говорят, что девушка запуталась в собственных ногах, другие считают, что Ольга зацепилась за специальные отверстия для технического освещения.

Сама Бузова рассказала, что покалечилась во время падения – певице пришлось заклеить ногу пластырем. Серьезных Ольге удалось избежать.

Публикация от SUPER (@super.ru) Сен 8 2017 в 11:38 PDT

Между тем пользователи Instagram позлорадствовали, увидев запись падения певицы. "Хахахахах почему так смешно", "Можно смотреть вечно", "Когда увидела Тарасова", "Звезда упала, загадывайте желание", – прокомментировали ролик хейтеры Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).