Малахов в Сочи побил Киркорова

В Олимпийском парке открылся конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Первый день провел ведущий, чье имя было самым обсуждаемым ушедшим летом.

В последний раз Андрей Малахов вел "Новую волну" в 2004-м. Поэтому его возвращения сюда все очень ждали. Во время церемонии открытия смотра этого года на сцену новому супергерою канала "Россия" вынесли торт, а поклонники устремились с цветами. "Мне приятно, что эти букеты дарят не Киркорову, не Баскову, не Лазареву, а мне", – улыбнулся Андрей. Получается, он побил поп-короля, который всегда собирает все розы.

"Андрей, спасибо вам за тот кусок хлеба, который вы дали заработать всем журналистам минувшим летом – ваш уход с Первого канала дал нам добротную ниву для публикаций, – обратился корреспондент Dni.Ru к Малахову. – А как вы сами относились к тому, что писали, а еще чаще выдумывали о вас?"

"Я никак на это не реагировал, потому что практически ничего не читал, – улыбнулся Андрей. – Какие-то осколки до меня долетали – мне друзья что-то передавали, но сам все лето принципиально не входил в Интернет, чтобы абстрагироваться от всех слухов и домыслов на мой счет".

"Даже передачу, которую на Первом канале посвятили моему уходу, я не смотрел – ошарашил Малахов. – Просто не считаю для нужным смотреть похоронные программы".

Ответил ведущий и на слухи, что к конкурентам он сбежал якобы из-за больших денег: "Это важный, но вовсе не решающий фактор".



В Сочи Андрей пробыл всего один день. "Уже завтра мне надо быть в Москве, потому что снимаем очередной блок моей передачи "Прямой эфир", а мне важно все лично контролировать – пояснил Малахов, который теперь там не только модератор, но и продюсер, и материально ответственное лицо.

