Невеста звезды КВН умерла от рака груди
Грустную новость сообщил концертный агент Алексей Новацкий, сотрудничающий со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Мужчина попрощался с Анной Бажановой на своей страничке в социальной сети. "Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших! Упокой Бог твою душу", – приводит слова Новацкого Starhit.
Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на известие. В аккаунтах Анны Бажановой и ее жениха, звезды КВН Сергея Оборина, в которых на протяжении последних месяцев не появилось ни единой свежей публикации, фанаты оставили горестные слова и соболезнования.
"Мои соболезнования родным и близким Анечки.... Не верится...😭😭😭", "Скорбим....... 😢😢😢", "Нет слов.... 😢😢😢", "Пусть земля тебе будет пухом,спи спокойно,красавица...Нет слов..😥", "😢 нет слов, просто не верится в это, Анечка очень больно и обидно за тебя, ты останешься в нашей памяти безумно красивой, доброй, веселой, улыбчивой девочкой и это еще не все что можно было бы сказать за Анюту! Царство небесное тебе дорогая!", "Я потрясена этой печальной новостью😢 Погасла звездочка. Покойся с миром Анюта. Пусть тебе там будет хорошо", – прокомментировали известие подписчики.
Напомним, Анна Бажанова поздно узнала о том, что у нее онкологическое заболевание. Медики диагностировали у девушки четвертую стадию рака груди с метастазами в мозге. Тем не менее, Анна начала лечение, а ее избранник, участник московской команды КВН "Парапапарам" Сергей Оборин поддерживал любимую женщину на каждом этапе лечения.
Так, Бажанова прошла курс химиотерапии, о котором рассказывала в начале июля на своей страничке в Instagram. "начинается 9-ый курс химии, я рада, что он без гормонов)) А через месяц мы поедем в Израиль сдавать анализы и все узнаем, свои надежды даже не буду говорить)) Я мечтаю, что бы это все закончилось!!! Суставы безумно болят, организм сильно устал (((" – признавалась Анна.
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