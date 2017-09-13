Невеста звезды КВН умерла от рака груди

СМИ сообщили о смерти невесты звезды КВН Сергея Оборина Анны Бажановой. Медики, несмотря на все усилия, не смогли спасти избранницу артиста.

Грустную новость сообщил концертный агент Алексей Новацкий, сотрудничающий со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Мужчина попрощался с Анной Бажановой на своей страничке в социальной сети. "Ушла моя девочка. Боже, почему так? Ты забираешь лучших! Упокой Бог твою душу", – приводит слова Новацкого Starhit.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на известие. В аккаунтах Анны Бажановой и ее жениха, звезды КВН Сергея Оборина, в которых на протяжении последних месяцев не появилось ни единой свежей публикации, фанаты оставили горестные слова и соболезнования.

"Мои соболезнования родным и близким Анечки.... Не верится...😭😭😭", "Скорбим....... 😢😢😢", "Нет слов.... 😢😢😢", "Пусть земля тебе будет пухом,спи спокойно,красавица...Нет слов..😥", "😢 нет слов, просто не верится в это, Анечка очень больно и обидно за тебя, ты останешься в нашей памяти безумно красивой, доброй, веселой, улыбчивой девочкой и это еще не все что можно было бы сказать за Анюту! Царство небесное тебе дорогая!", "Я потрясена этой печальной новостью😢 Погасла звездочка. Покойся с миром Анюта. Пусть тебе там будет хорошо", – прокомментировали известие подписчики.

Публикация от Аня Бажанова (@angi240385) Июл 6 2017 в 2:24 PDT

Напомним, Анна Бажанова поздно узнала о том, что у нее онкологическое заболевание. Медики диагностировали у девушки четвертую стадию рака груди с метастазами в мозге. Тем не менее, Анна начала лечение, а ее избранник, участник московской команды КВН "Парапапарам" Сергей Оборин поддерживал любимую женщину на каждом этапе лечения.

Так, Бажанова прошла курс химиотерапии, о котором рассказывала в начале июля на своей страничке в Instagram. "начинается 9-ый курс химии, я рада, что он без гормонов)) А через месяц мы поедем в Израиль сдавать анализы и все узнаем, свои надежды даже не буду говорить)) Я мечтаю, что бы это все закончилось!!! Суставы безумно болят, организм сильно устал (((" – признавалась Анна.