Почему звездный ведущий сбежал с Первого канала

Стало известно, что после увольнения Андрея Малахова Первый канал покидает и Александр Олешко. Он вел "Минуту славы" и "Точь-в-точь", но в новом сезоне телеканал решил обойтись без артиста.

Более того, оказалось, что Александр Олешко не работает на Первом канале уже несколько месяцев. С актером и телеведущим не продлили контракт.

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", – цитируют РИА Новости пресс-службу Первого канала.

Ранее СМИ распространили информацию, что Олешко покидает Первый канал и переходит на НТВ. Это произошло вскоре после того, как телеканал расстался с Андреем Малаховым.

Как писали Dni.Ru, уход Андрея Малахова с Первого канала произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ведущий не просто покинул своё рабочее место, а буквально встал на сторону конкурентов и теперь будет вести ток-шоу "Прямой эфир" на "России-1". Ранее эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и мало чем отличалась. Теперь же продюсеры уверены, что с приходом Малахова все будет наоборот.

На вторую кнопку вслед за Андреем переходит и команда редакторов, которая готовила все громкие эфиры – искала истории, темы, повороты, героев. Самые скандальные из героев, тоже переметнутся к конкурентам. В сентябре Малахов уже на новом месте выдаст продолжение истории Даны Борисовой.

Кроме того, ожидается, что в "Прямом эфире" зрителей ждет и новый поворот в деле дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной. Эта тема, напомним, принесла Малахову головокружительный рейтинг, и самые громкие обвинения в аморальности за всю карьеру.