Шепелев разоблачил любовницу Магомаева

Ирина Короткова утверждает, что ее дочь Вероника родилась от Муслима Магомаева. Женщина заявила, что познакомилась с легендарным артистом в кафе, а после нескольких встреч поняла, что беременна.

В студии программы "На самом деле" появилась женщина, которая уверяет, что отцом ее дочери Вероники является легендарный певец Муслим Магомаев. Чтобы развеять все сомнения героиня прошла процедуру на полиграфе.

"В тот момент мне было не важно, кто передо мной, мне была важна его личность. Нам было просто интересно разговаривать. Мы проговорили всю ночь и, обменявшись телефонами, расстались. Встретились только через полгода. Даже тогда у меня не было уверенности, что рядом со мной Магомаев, он всегда представлялся Андре и говорил со мной по-французски", – рассказала Ирина Короткова Дмитрию Шепелеву.

Присутствовавшие в студии пришли к выводу, что история предполагаемой возлюбленной Муслима Магомаева неправдоподобна. Ко всеобщему удивлению, полиграф подтвердил, что Ирина могла встречаться с легендарным певцом.

За честь Муслима Магомаева вступился его брат Юрий, который специально пришел на программу, чтобы выяснить правду. "Лет до 30-35 он еще мог закрутить интрижку, но после 50, а именно тогда родилась Вероника, он уже не мог позволить себе подобное. Тем более, он очень любил свою жену Тамару Синявскую", – сообщил родственник Магомаева.



Первым ДНК-тест сделал племянник Муслима Магомаева Юрий. Анализ подтвердил, что Юрий Магомаев-младший действительно является сыном своего отца.

"Все данные указывают на то, что вы Магомаев", – заверил ведущий, а вот результат ДНК-теста предполагаемой дочери великого артиста не подтвердил родство. "Я не верю этому документу и продолжаю утверждать, что моя девочка родилась от Магомаева", – заявила Ирина Короткова.