Лоза потерял покой из-за развода Абрамовича

После десяти лет брака о расставании объявили Роман Абрамович и Дарья Жукова. Звезда 90-х Юрий Лоза прокомментировал развод олигарха с Дарьей Жуковой.

"Наши богатенькие женятся в обратной последовательности, воспринимая супружескую жизнь так: сначала секс, затем гастрономические потребности, и только потом смотрят, сходятся ли у них представления о жизни. И поэтому браки разваливаются у людей.

Если бы им было, о чем поговорить, они бы не разошлись. Это мое убеждение по жизни. Если людям есть, о чем разговаривать, то никаких разводов не будет. Потому что всегда можно договорить, они всегда решат все вопросы на берегу, без всяких разных катаклизмов", – полагает Лоза.

Артист сообщил, что не удивлен таким поворотом событий и больше задается вопросом, кому останется футбольный клуб "Челси" после радела имущества.

"Если ей, то это уже будет, наверное, интересно. Женщина у руля футбольной команды? Для меня это зрелище не очень. Для Дарьи это будет обузой. У девочки в голове шпильки, шляпки, а не бутсы, кроссовки, майки и футболки", – цитирует певца сайт "Комсомольскаяправда".

Юрий Лоза уверен, что Дарья Жукова выходила замуж за Романа Абрамовича, руководствуясь исключительно меркантильными интересами: "Она получит миллиард своей и уйдет с ним на все четыре стороны. Она за ним и ходила, просто задержалась на 10 лет".

"А с детьми... Я читал, что они вместе их собираются растить. Тоже хороший вопрос, как это можно вместе растить детей, находясь в разводе. Часть времени они будут у мамы, часть времени у папы. Весело будет", – удивился музыкант.