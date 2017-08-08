Данко жестко высказался в адрес больной Борисовой

В свое время певец Данко состоял в отношениях с Даной Борисовой. Музыкант поделился мнением насчет наркомании телеведущей.

Данко сообщил о том, что не поддерживает отношения с Даной Борисовой. По его мнению, женщины не любят общаться со своими бывшим и все время в позе находятся. "Мне кажется, ее проблема – это пиар какой-то. Я Дану знаю, ну может она "килдырить" как все. У нас не запрещено водочки тяпнуть, коньячку рубануть, это в шоу-бизнесе нормальная история. Я тоже раньше много бухал, курил", – цитирует певца сайт "Moe-online.ru".

Как признается музыкант, с появлением второй дочери Агаты он отказался от пагубных привычек. "И вот что касается Даны и наркотиков – я думаю, это просто черный пиар. Самый крутой пиар на свете. Вот я пишу в соцсети про благотворительный проект – два комментария. Выкладываю видео с передачи Шепелева – сотни отзывов. Никто не хочет подарить детям подарки в детском доме. Все будут Шепелева обсуждать и Панина, как он с собаками непристойно общался", – возмутился положением дел Данко.

Публикация от Данко (@danko_star) Июл 16 2017 в 8:51 PDT

Артист уверяет, что не пытается идти против течения и комментирует давние романы только тогда, когда его застают врасплох. "Если вы разлагаетесь, ну давайте вместе это делать. Но на программе мне начинают задавать о бывших отношениях, показывать фотографии. Мне неудобно, неприятно. Ну а что мне делать, молчать в эфире?", – пояснила звезда.

Напомним, Дана Борисова и Данко снимались в одном клипе, и именно тогда между ними вспыхнул роман. Вскоре молодые люди стали жить в квартире артиста вместе с его мамой. Телеведущая прекрасно знала, что у ее избранника есть девушка Наташа, которая в скором времени подарит певцу ребенка, но закрывала на это глаза. Дана и Александр прожили несколько месяцев. Перед Новым годом блондинка в компании подруг отправилась отдыхать в Индию, а вернувшись домой, узнала из прессы, что Наташа родила Данко дочь, и они счастливы.