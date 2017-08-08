Макарские увезли тяжелобольных детей из России

Антон и Виктория Макарские настолько обеспокоены состоянием дочери Маши и сына Вани, что решили пойти на крайние меры. Недавно дети артистов заболели ангиной, и супруги решили, что малыши быстрее восстановят здоровье за рубежом.

В выходные Виктория Макарская встревожила поклонников новостью о болезни детей. Малыши заболели ангиной. Артистка попросила молиться за здоровье Вани и Маши. После чего Виктория с супругом Антоном приняли решение уехать из России в Израиль, чтобы там восстановить здоровье наследников.

О своей поездке женщина сообщила в Instagram. Она опубликовала снимок, где пятилетней дочки и подписала его: "У бабушки Лены свои методы, как позитивно настроить внучку на анализы и капельницу. Слава Богу, все хорошо, благодарим вас от всего сердца за ваши молитвы, наши родные и любимые! Мы все дружно улетели в Израиль лечить ангину".

Фолловеры были рады тому, что родители стараются сделать все, чтобы поскорее излечить малышей. Они пожелали выздоровления детишкам здоровья и поинтересовались, в чем особенность лечения в израильской клинике.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) Авг 7 2017 в 9:18 PDT

"Ура! Поправляйтесь!", "Викуля, выздоравливайте и не болейте больше", "Ой, главное осторожнее с кондиционерами, а то на улице жара, а в помещениях холод, вот тут-то и ангина подстерегает", "Вика, желаю вам скорейшего выздоровления! Но берегите себя! Ведь ангина страшна своими осложнениями. Давайте долечивайтесь как следует!", "Выздоравливайте! Вика, подскажите, лечение ангины в Израиле сильно отличается от того, как ее у нас лечат, в России?" – писали заботливые поклонники.

Антон и Виктория готовы бесконечно жертвовать собой ради счастья и благополучия Маши и Вани. Недавно супруга Макарского призналась, что может даже отказаться от сна и отдыха только для того, чтобы больше времени провести с сыном и дочерью.