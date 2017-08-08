Звездный ведущий сбежал с Первого канала вслед за Малаховым

Из "Останкино", похоже, начался массовый исход звезд. Ротации и трансферы многих зрителей удивят.

Уход Андрея Малахова с Первого канала произвел эффект разорвавшейся бомбы. И ладно бы просто тихо ушел, так ведь нет – переметнулся к конкурентам на "Россию" и теперь будет вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Прежде эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и была фактически клоном. Теперь же продюсеры уверены, что все будет наоборот.

На вторую кнопку вслед за Малаховым переходит и команда редакторов, которая готовила все громкие эфиры – искала истории, темы, повороты, героев. Самые скандальные из героев, кстати, как пишет "КП", тоже "переедут" к конкурентам. В сентябре Малахов уже на новом месте выдаст продолжение истории Даны Борисовой: девушка как раз окончательно долечится от опасных привязанностей и триумфально станет другим человеком. В "Прямом эфире" нас ждет и новый поворот в деле дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной. Там тема, напомним, принесла Малахову головокружительный рейтинг, и самые громкие обвинения в аморальности за всю карьеру.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что Первый канал покидает и Александр Олешко. На Первом он вел "Минуту славы" и "Точь-в-точь". Теперь же, как говорят, будет работать на НТВ, куда его пригласили вести шоу "Ты супер! Танцы". Dni.Ru позвонили в пресс-службу канала, чтобы выяснить справедливость этих слухов. "Официально ведущий будет назван 9 августа, до этого времени мы не говорим на эту тему", – туманно ответили там.