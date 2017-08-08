Собчак поддержала разводящуюся Жукову

Светские львицы дружат много лет. Солидарность их объяснима.

Новость о разводе Романа Абрамовича и Даши Жуковой продолжает бередить умы и сердца россиян. Ксения Собчак – подруга оставляемой олигархом светской львицы – на своей странице в соцсети Instagram написала: "Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь наслаждаться тем, что имеешь и, самое сложное, отпускать когда все заканчивается... Сегодня я мысленно с одним очень дорогим человеком, которого знаю с детства, красивой и яркой женщиной,у которой впереди масса невероятных открытий и новых дорог!!! (пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)".

Ксюша не назвала никаких имен, но поклонники поняли, что обратилась она к Даше. Красавицы дружат около 20 лет, некоторое время были даже соседками. Собчак несколько раз гостила на яхте Абрамовича, куда ее пригласила Жукова. Ксюша была почетным гостем на первой годовщине музея современного искусства "Гараж", основательницей которого является Даша, участвовала в организованной там беседе на тему одежды и ее связи с женской свободой.

В 2014 году Собчак публично заступилась за подругу Абрамовича, которую из-за провокационного снимка обвинили в расизме. Жукова сфотографировалась на стуле, выполненном в форме чернокожей женщины, вызвав гнев международного и российского сообщества. А Ксения разместила в своем блоге фото, на котором чернокожий мужчина восседает в провокационной позе на обнаженном белом парне. Словом, общих интересов у двух красавиц много.