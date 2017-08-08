Малолетний сын Рудковской обидел Баскова

Яна Рудковская с 4-летним сыном отдыхают на Средиземноморском побережье Италии. Зашедший в гости к известному продюсеру Николай Басков был возмущен тем, что ребенок назвал его чужим именем.

Забавный случай произошел во время катания семьи на яхте. Как сообщает сайт OANE.WS, маленький Саша, он же Гном Гномыч, увидев Николая Баскова, назвал его неким "дядей Андреем". Тенор в шутливой форме пожурил Яну Рудковскую, мол, не умеет та воспитывать ребенка, так как мальчик не знает таких звезд, как он. Ранее поклонники раскритиковали прическу малыша.

Несмотря на юный возраст, Саша уже имеет собственный аккаунт в Instagram. Фанаты продюсера и фигуриста не перестают восхищаться ребенком. Однако, далеко не все разделяют эту симпатию. Под одной из фотографий сына Рудковской множество подписчиков оставили комментарии, среди которых встречаются весьма злобные.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 31 2017 в 9:00 PDT

Так, некоторые фолловеры посоветовали Яне постричь сына, назвав его прическу "ужасной". Рудковская никак не отреагировала на неприятные записи. "Подстричь надо мальчика", "Думаю, что не стригут Гнома, потому что ушки торчат. Будет некрасиво. Мальчик внешне достаточно обычный, но непосредственный в поведении, видно, что не позирует, а естественно стоит", "Ну, хорошенький умный малыш, но стрижка, как у девочки, ничего мужского", " Мама, постриги мальчика!", – прокомментировали снимок ребенка подписчики.

Напомним, Гном Гномыч дебютировал на обложке глянца в сентябре прошлого года. С тех пор малыш стал настоящей звездой и появился на страницах американского журнала детской моды и шоу-бизнеса. Юная модель также регулярно участвует в различных фотосессиях, которые сразу же транслируются на его странице в Instagram, где, кстати, уже 215 тысяч подписчиков.