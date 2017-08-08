Андрей Малахов впервые высказался об уходе с Первого канала

Телеведущий принял окончательное решение. И озвучит его в ближайшее время.

На Первом канале ожидают, что после шумихи, связанной с уходом Андрея Малахова, рейтинги программы "Пусть говорят", которую он вел с 2001 года, взлетят и уйдут за горизонт. Ни сам Андрей, ни пресс-служба до сих пор не комментировали его переход к конкурентам в "Прямой эфир". Однако намекали постоянно: то Малахов напишет о нерадивом начальстве, из-за которого работники "выгорают", то на своей странице в соцсети опубликует карточку гостя отеля, где в графе "профессия" значится youtuber-bloger, то его жена выложит фото прыжка Андрея с подписью о трансфере года.

Наконец ведущий прервал молчание. Отдыхающий в Италии шоумен знает, как сложится его дальнейшая карьера. "Я сейчас на яхте у друзей, – рассказал он Super. – И я уже принял решение".

Как писали Dni.Ru со ссылкой на сотрудников Первого канала, 9 августа Андрей Малахов официально прекратит числиться у них в штате, получит трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. После этого его пропуск в телецентр "Останкино" будет аннулирован.

Согласно инсайдерской информации, в тот же день состоится запись первой программы с новым лицом. Им стал Дмитрий Борисов, который вел вечерние "Новости" и программу "Время".