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Стало известно о новой пассии Абрамовича

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press
После десяти лет брака о расставании объявили Роман Абрамович и Дарья Жукова. Осведомленные источники сообщили, что новой пассией миллиардера стала светская львица Надежда Оболенцева, которая принимает его ухаживания.

Продолжение: Собчак поддержала разводящуюся Жукову
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Олигарха неоднократно видели в компании Оболенцевой. А ведь совсем недавно девушка развелась с бизнесменом Айратом Исхаковым. Они прожили вместе три года, для Надежды это был второй брак. Ранее она была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым, но отношения продлились недолго. Надежда Оболенцева является подругой Светланы Бондарчук, известна как основательница закрытого интеллектуального клуба "418", сообщает "Телепрограмма"

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Роман Аркадьевич Абрамович Предприниматель

Звездный адвокат Александр Добровинский сообщил, что громкого судебного разбирательства не ожидается: бывшие супруги давно подписали все документы. "Толпа не получит обсуждения, потому что никакого процесса не будет. Люди расходятся мирно. Посмотрите на состояние Абрамовича до встречи с Дарьей Жуковой. Его состояние было более или менее аналогично сегодняшнему", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".

Публикация от nadineobolentseva (@nadineobolentseva)

О том, кто инициировал развод, он знает, но разглашать тайну не хочет: "Это чужая жизнь. За что полоскать их имена? Они приличные люди. Очень много делают добра для других людей. Пусть они живут своей хорошей, доброй жизнью, делают дальше и приносят радость людям. Посмотрите, что сделали Даша и Роман Аркадьевич для искусства, для спорта! Дайте этим людям жить". 

Напомним, что Роман Абрамович и Даша Жукова познакомились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. По слухам, бизнесмен Александр Жуков познакомил дочь с будущим мужем. Согласно официальной версии, Роман и Дарья понравились друг другу на вечеринке, посвященной победе английского клуба "Челси", принадлежавшего Абрамовичу, над испанской "Барселоной".

Автор: Василиса Моргунова8 августа 2017, 14:41
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Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича

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