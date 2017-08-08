Тесть Никиты Преснякова озолотился на торговле тухлятиной
О знаменитых родственниках Никиты Преснякова известно, кажется, все. Алла Пугачева, Елена и Владимир Пресняковы, Кристина Орбакайте – их имена у всех на устах. Но из какой семьи его жена Алена Краснова?
Ее мать – домохозяйка Виктория Краснова. У Алены есть две сестры: одна старше ее на четыре года, вторая младше на 13 лет. Девушек причисляют как так называемой золотой молодежи, ведь их отец, как удалось выяснить журналистам, бизнесмен Роман Краснов.
Он жил в городе Азове Ростовской области, потом перебрался в Москву, отучился в агроинженерном университете, в начале нулевых работал на руководящих позициях продуктовой сети супермаркетов экономкласса. А затем, как сообщает Eg.Ru, сменил сферу деятельности и возглавил направление франчайзинга.
Это было золотое дно. Тех магазинов давно нет, а Краснов – уважаемый в стране предприниматель. Однако отзывы "благодарных" покупателей можно найти в интернете до сих пор.
В основном народ возмущало обилие тухлятины на полках: "Купил сегодня рис. Принес его, жена сделала плов. Стали есть. А рис воняет как клоп. Смотрим на дату, а он просрочен на четыре месяца", "В магазинах очень много тухлых продуктов. Практически вся молочная продукция просрочена. Ее не снимают с полок, а бросают в заморозку. Овощи и фрукты никогда не бывают свежие, постоянно одно гнилье. Прямо все навалено в контейнерах и течет".
Отец Алены Красновой торговал просроченными продуктами
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