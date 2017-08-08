Кристина Орбакайте готовится стать бабушкой

Старший сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, сыграл грандиозную свадьбу со своей возлюбленной Аленой Красновой. Певица не только привыкает к роли свекрови, но и готовится к тому, что, не ровен час, новая семья Пресняковых обзаведется потомством.

"А какая разница: сегодня, завтра, через год, через десять лет? Я всегда готова", – поделилась Кристина. На вопрос о том, хочет ли звезда, чтобы внуки называли ее бабушкой, Орбакайте отшутилась: "У нас молодая семья! Свекровь, мама, бабушки – это роли. Послушайте, как это длинно – "ба-бу-ш-ка Кри-сти-на"!".

Дочь Примадонны рассказала, что будет строгой бабушкой, поскольку имеет большой опыт в воспитании детей. "С другой стороны, я понимаю, что все должны наступить на свои собственные грабли. И не надо лезть со своими советами к молодежи. Если им будет интересно меня о чем-то спросить, то я чем могу, тем помогу. Но никогда не буду лезть с нравоучениями. Тем более что сейчас все меняется", – цитирует Кристину "Телепрограмма".

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Авг 5 2017 в 10:17 PDT

Обрбакайте не смогла удержаться, когда на свадебном торжестве выступала группа Uma2rman с песней "А знаешь все еще будет", и исполнила композицию вместе с Кристовскими. Никита Пресняков познакомился с солистом музыкального коллектива, участвуя в проекте "Точь-в-точь". Он изображал Владимира Кристовского, и с тех пор музыканты тепло общаются.

Алла Борисовна дала молодым напутствие – что бы ни было, как бы сильно они не поссорились, не уходить из дома. "Надо уйти в другую комнату, закрыться в ванной – все что угодно. Но главное – не уходить в ночь", – процитировала Пугачеву дочь.

Примадонна вспомнила случай, как однажды они с супругом Максимом Галкиным повздорили, и телеведущий впервые поднял голос на Аллу Борисовну. "Я обалдела – он топал ножками (это я образно говорю), он кричал на меня. И что я сделала? Я начала смеяться. И с тех пор, если что-то не так, я начинаю ржать. И это все ставит на свои места", – поделилась секретом семейного счастья королева российской эстрады.

"C годами понимаешь, что в семье главное другое. Секс – это хорошо, конечно. Но главное – это дружба, партнерство. Все: вы друг другу – муж, жена, любовники, брат, сестра, а в дальнейшем – родители. Все у вас должно получиться, если будут два сердца. Счастья и любви. Горько!", – выразила пожелания новой семье Пугачева.