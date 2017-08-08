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Участник "Дома-2" влюбился в дважды изнасилованную Шурыгину

Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/di.shurygina1999
Поклонники не верят и считают, что Илья Яббаров просто пиарится. И делает это глупо и неуклюже.
прочитано 1775 раз

Для того чтобы привлечь внимание публики, нужно уметь эпатировать и удивлять, особенно если других талантов Бог не дал. Именно так, очевидно, размышлял бывший участник "Дома-2" Илья Яббаров, когда на своей странице в соцсети Instagram публиковал любовное послание к скандально известной Диане Шурыгиной. 

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Солнышко, ты самая красивая и умная девочка. Ты для многих пример в жизни. Ты любима всей страной, поверь. Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку, а пусть злые недоброжелатели захлебнуться в говне, идиоты. Люблю тебя", – написал Илья. А далее пошли сомнительные вирши, взятые с сайта "Комплименты о красоте девушки в стихах":

Мне нравятся глаза твои,
И рук на свете нет прекрасней!
Твоей боюсь я красоты,
Нет в мире красоты опасней!

Волос твоих люблю ручьи,
Люблю игривый блеск на солнце!
И красоты твоей лучи,
Пусть светят в разные оконца!

Пусть этот скромный комплимент
Тебе поднимет настроенье!
Таких и слов на свете нет,
Чтоб высказать все восхищенье.

Подписчики молодого человека сердечного порыва не оценили: "Яббаров, ты по моему с дубу рухнул! Для кого теперь Шурыгина пример? Если сейчас малолетний алкоголизм и распутство для народа пример для подражания, то настало время конца света!", "Смотри как бы она тебя не засадила, дебилушка", "Совсем долбанулся? Тебе бы после этого язык подрезать, ты что пишешь? Какой пример для подражания, господи, куда мы катимся с такими мозгами", "Что она и что ты одного ума. Оклеветала мальчишку на всю страну, сама песни поет, а он сидит (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Напомним, что Яббаров не первый раз делает попытки неуклюжего самопиара. В "Доме-2" он показал себя как конфликтный человек, не раз был замешан в драках, нарушал общепринятые нормы, не выбирал слова и не церемонился с женщинами.

Прежде Илья рассказывал всем, как его любимая ждала ребенка, а потом случился выкидыш. Теперь же он решил прославиться на имени дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной, истории которой было посвящено несколько резонансных выпусков "Пусть говорят". 

Автор: Иван Губкин8 августа 2017, 11:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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