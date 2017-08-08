Жукова за развод с Абрамовичем получит миллиарды долларов
Судя по всему, после расставания с олигархом Романом Абрамовичем, прозябать в нищете галлерист Даша Жукова не будет. Теперь уже бывший возлюбленный подарил Даше немало недвижимости, в том числе особняк в Колорадо, где ее соседями стали Синди Кроуфорд, Кевин Костнер и Джек Николсон. Помимо драгоценностей, вилл и коллекций модных домов, Роман преподносил Дарье предметы искусства – например, статуэтку Джакометти стоимостью 14 миллионов долларов, картину Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов и Люсьена Фрейда за 33 миллиона.
Очевидно, что после развода капиталы Жуковой вырастут еще больше – она может претендовать на часть состояния Абрамовича, которое оценивается в $9,2 миллиарда. Он владеет домами в Лондоне, Москве, Карибском бассейне, на юге Франции и в Нью-Йорке, является владельцем одной из самых больших яхт в мире Eclipse, обладает коллекцией живописи, которая по оценке журнал Forbes, стоит около миллиарда долларов, и управляет футбольным клубом клуба Chelsea, который оценивается 1,66 миллиарда долларов.
"КП" напоминает, что вторая жена Абрамовича Ирина Маландина при разводе получила получила около 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. Помимо этого – четыре виллы в Великобритании, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две квартиры в хорошем районе Лондона, а так же замок во Франции Сhateau de la Croe. Понятно, что одного из богатейших российских бизнесменов, который занимает 12-е место в рейтинге журнала Forbes, все это – сущие пустяки.
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