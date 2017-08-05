76-летняя Людмила Чурсина о новой любви

Известная советская актриса Людмила Чурсина продолжает влюбляться в мужчина несмотря на преклонный возраст. Артистка объяснила, как ей удается совмещать это чувство с осознанным одиночеством.

О своей страсти Чурсина рассказала во время записи передачи "Идеальный ремонт". 76-летняя актриса заявила, что чувствует себя так, будто ей всего 39.

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"Влюбляюсь постоянно, когда по телевидению умный, интересный мужчина что-то рассказывает. И я, вот так замерев, думаю: боже мой, как жалко, что у меня всего два уха!" – заявила она. Тем не менее, Чурсина живет в одиночестве и, судя по всему, это ее устраивает.

По словам актрисы, этот выбор она сделала осознанно. Артистка считает, что лучше жить одной, чем с человеком, который чужд тебе по духу.

На первом месте для Чурсиной – благополучие семьи своей покойной сестры. "У меня есть племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы – Саша семи лет, и Настенька, ей двенадцать. Я их очень люблю и фактически они мои внучки", – добавила она. Актриса уточнила, что именно поэтому ей не хочется постоянно искать, "к кому бы прилепиться".

Как писали Dni.Ru, однажды Чурсина даже задумывалась о том, чтобы уйти в монастырь. "Но всякий раз, когда бываю в женских монастырях, я понимаю, что все это не просто так. Ты не просто молишься – это работа", – говорила актриса.