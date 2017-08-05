Звезда "Дома-2" сыграла шикарную свадьбу

Бывшая участница шоу "Дом-2" Ольга Сокол вышла замуж. Имя ее спутника остается секретом для широкой публики.

Шикарная свадьба прошла в узком кругу: на мероприятие были приглашены только самые близкие. Судя по опубликованным кадрам, шикарная церемония проходила в России.

В честь праздника парк устроила фотосессию. Жених и невеста сделали несколько фотографий на берегу живописного озера. Снимки распространяются в социальной сети в группах, посвященных телестройке.

Пользователи сети оставляют под фотографиями восторженные комментарии. Некоторые считают, что молодожены очень подходят друг другу. Другие желают им семейного счастья и гармонии в отношениях, передает Starhit.

Напомним, Ольга Сокол принимала участие в шоу "Дом-2" в 2008 году. До этого она работала актрисой в театре им. Тараса Шевченко.

На телестройке Сокол встречалась с Романом Гобозовым. Их отношения продолжались и после ухода с проекта, но в итоге они разошлись.