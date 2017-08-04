Нагиев пожаловался на развратные предложения

Мечта всех женщин России, Дмитрий Нагиев в свои 50 лет до сих пор не женат. Ведущий рассказал о своих надеждах.

Ежедневно шоумена заваливают сообщениями и комментариями поклонницы. По признанию Нагиева, среди них есть и обращения, и требования, и просьбы, и даже мольбы сексуального характера. "Можно сказать, сижу на чемоданах, готовый выехать или вылететь", – пошутил артист.

"Иногда мне кажется, что мне в свое время подменили метрики, чтобы навредить. Потому что пока сложно говорить о 50 годах. С трудом понимаю, в каких местах они должны выражаться", – признался ведущий.

"Вроде и глянец не сошел. Где-то даже прибавилось – в местах общего пользования. Поэтому не хочу говорить, что что-то закрыто, пройдено или забыто. Абстрагируюсь от таких мыслей. Я живу в том же ритме и с теми же желаниями, что и всегда. И, может быть, даже с бОльшими надеждами", – цитирует шоумена сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Апр 14 2017 в 10:54 PDT

Недавно прогремел скандал с участием Дмитрия Нагиева и Ольги Бузовой. В Сети оказалась переписка звезд, причем весьма откровенного характера. Ольга говорила об одиночестве после расставания с Дмитрием Тарасовым, изливая душу ведущему. А тот учил Бузову изменить отношение к себе путем самоудовлетворения, пространно намекая, что находится на съемках, поэтому встретиться не удастся.

Напомним, что Дмитрий Нагиев был женат на Алисе Шер. В 1989 году у супругов родился сын Кирилл. Брак распался после 18 лет совместной жизни. Алиса является автором книг "Я была женой Дмитрия Нагиева" и "Как никогда не выйти замуж", где довольно подробно расписала каждый день семейной жизни, сообщив, что в студенчестве у артиста был мимолетный роман с Ларисой Гузеевой.