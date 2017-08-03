Как живет брошенная жена Цыганова с семью детьми

По словам актрисы Марии Порошиной, ее всегда поражало, как ее коллеге Ирине Леоновой удается справляться с семью детьми. Мария считает, что с актрисы надо брать пример, и сама задумалась о пополнении.

Полтора года назад Мария Порошина родила четвертого ребенка. Многодетная мать не отрицает, что готова и к пятому ребенку в семье. Женщина любит детей и поражается, как коллеги совмещают воспитание наследников с работой в театре и кино.

"Я восхищаюсь Оксаной Охлобыстиной, которая растит шестерых детей, или Ирой Леоновой, у которой вообще семеро: четыре сына и три дочки. Недавно мы встречались у нашей общей подруги, и было очень интересно наблюдать, как Ира одного за другим вынимала из машины малышей. Дети шумят, галдят, бегают, все одновременно о чем-то спрашивают маму", – цитирует StarHit Прошину.

По словам женщины, бывшая супруга Евгения Цыганова резво справляется со всеми малышами, организовывая свое время так, чтобы никто из наследников не был лишен внимания: "Ира, как осьминожка, успевает каждому поправить одежду, причесать. И при этом спокойно, четко, как радар, выхватывает из всего этого шума действительно нужную информацию. А ведь Ира успешно работает: играет в Малом театре!".

Напомним, что Леонова и Цыганов расстались в 2015 году, когда актриса была беременна седьмым ребенком. Ирина никак не комментировала разрыв и отправляла журналистов со всеми вопросами к супругу. Мужчина ушел к коллеге Юлии Снигирь, которая также родила ему малыша. По имеющимся данным, Леонова общается с Евгением только через сообщения.

Порошина признается журналистам, что живет по графику детей, подстраиваясь под них. По словам Марии, после рождения дочери Глафиры она не может позволить себе выспаться.