Как живет брошенная жена Цыганова с семью детьми
Полтора года назад Мария Порошина родила четвертого ребенка. Многодетная мать не отрицает, что готова и к пятому ребенку в семье. Женщина любит детей и поражается, как коллеги совмещают воспитание наследников с работой в театре и кино.
"Я восхищаюсь Оксаной Охлобыстиной, которая растит шестерых детей, или Ирой Леоновой, у которой вообще семеро: четыре сына и три дочки. Недавно мы встречались у нашей общей подруги, и было очень интересно наблюдать, как Ира одного за другим вынимала из машины малышей. Дети шумят, галдят, бегают, все одновременно о чем-то спрашивают маму", – цитирует StarHit Прошину.
По словам женщины, бывшая супруга Евгения Цыганова резво справляется со всеми малышами, организовывая свое время так, чтобы никто из наследников не был лишен внимания: "Ира, как осьминожка, успевает каждому поправить одежду, причесать. И при этом спокойно, четко, как радар, выхватывает из всего этого шума действительно нужную информацию. А ведь Ира успешно работает: играет в Малом театре!".
Напомним, что Леонова и Цыганов расстались в 2015 году, когда актриса была беременна седьмым ребенком. Ирина никак не комментировала разрыв и отправляла журналистов со всеми вопросами к супругу. Мужчина ушел к коллеге Юлии Снигирь, которая также родила ему малыша. По имеющимся данным, Леонова общается с Евгением только через сообщения.
Порошина признается журналистам, что живет по графику детей, подстраиваясь под них. По словам Марии, после рождения дочери Глафиры она не может позволить себе выспаться.
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