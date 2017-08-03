Погребняк об охоте на богатых мужиков и горе Калашниковой

Жена футболиста Павла Погребняка рассказала о тяжелой доле знаменитых людей. Дизайнер попросила быть к ним терпимее и добрее.

Мария Погребняк устала от того, что ее знаменитых подруг постоянно склоняют в прессе. "Честно говоря, меня пугают сегодняшние реалии жизни. На телевидении, радио, в интернете все время кого-то обвиняют – в алкоголизме, наркомании, проституции, – поделилась она переживаниями c Dni.Ru. – Обвинять-то мы горазды, пиариться на чужом горе – тоже, но каковы последствия всех этих драм?"

"Скандально известная Диана Шурыгина сама страдает от своей славы. У ее семьи проблемы с деньгами, ибо ее родителям пришлось покинуть город из-за всей этой истории. Переехав в Москву, они долго не могли устроиться на работу, – пояснила Мария.

"То же самое с Даной Борисовой. Пока телеведущую всем миром спасали от наркомании, ее маленькую дочь травили в школе. И Полине пришлось уехать из страны", – добавила она.

"Отдельным пунктом я ставлю занятие эскортом и проституцией, в которых у нас подозревают любую мало-мальски красивую женщину, – продолжила Погребняк. – Лет десять назад все без исключения глянцевые журналы и телевизионные проекты воспевали весьма интересную профессию – так называемых охотниц за олигархами. От Маши Малиновской, Ульяны Цейтлиной, Ксении Собчак читательницы узнавали, что в погоне за принцем следует завтракать и полдничать непременно в "Балчуге", надевать все лучшее на вечер в SohoRooms или "Веранду у Дачи", а чтобы уж совсем наверняка кого-то зацепить, следует отправляться на бизнес-форум. Отмечу: тогда все эти дамы всерьез занимались этим делом и нисколько не стеснялись своего занятия".

"За входной билет на бизнес-форум "Синергия" могут заплатить только очень обеспеченные мужчины. Сидеть там придется долго (есть возможность заприметить жертву и познакомиться), а в перерывах, во время кофе-брейка, бизнесмены скучают за бутербродом и будут счастливы растолковать красивой блондинке какую-нибудь умную мысль одного из спикеров", – говорила в свое время одна из легенд Рублевки, известная охотница и тусовщица, – напомнила Погребняк. – Так почему же объекты восхищения и зависти за десять лет превратились в объекты презрения? И в чем конкретно мы порицаем этих дам?"

"Вишенкой на торте стала ситуация с моей подругой Анной Калашниковой, с которой произошла беда, – вздохнула Мария. – Я честно не понимаю, почему вы все на нее набросились. Ведь Аня не просит жалости к себе, не ходит на ток-шоу и не пытается спекулировать случившимся с ней несчастьем. В чем тут кроется пиар, если она СМИ не дала ни одного комментария по этому поводу и не хочет этого делать? Да, она совершила глупость, рассказав о своем счастье пару месяцев назад. И что, ей теперь не жить после этого?! Люди, давайте будем добрее и терпимее!"