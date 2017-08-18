На "Россию" бегут звезды со всех каналов

Звезды "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, Андрей Рожков и Вячеслав Мясников уходят на "Россию 1", чтобы вести на канале новое шоу "Веселый вечер". Два первых выпуска программы уже отсняты.

Как рассказала сама Юлия Михалкова, новый проект никак не повлияет на судьбу "Уральских пельменей". Зрители "соседнего" телеканала все так же будут получать новые качественные шоу от уральцев, будут новые передачи.

"В коллективе мы очень любим друг друга и будем продолжать вместе делать шоу. Это просто отдельный проект с ребятами на "России". Потому что мы все талантливые, нам надо дальше развиваться. Я думаю, через какое-то время мы будем на всех каналах, потому что у людей есть большой спрос на наш юмор", – рассказала Юлия, пишут "7 дней".

Креативным продюсером шоу под названием "Веселый вечер" стал член команды "Уральские пельмени"" Вячеслав Мясников. Сообщается, что помимо скетчей новый проект "Веселый вечер" состоит из песен, выступлений кордебалета и номеров с приглашенными звездами.

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) Авг 10 2017 в 11:52 PDT

"В новом шоу я не только в привычном амплуа комедийной актрисы, но и еще и ведущая программы. В свете последних новостей мы понимаем, что новый телевизионный сезон удивит зрителей переходом разных ведущих с канала на канал. Значит, я в тренде телевизионных трансферов этой осени", – подметила Юлия.



На съемках первых выпусков программы уже успели побывать Алена Апина, Александр Песков и Анна Семенович. Известно, что для записи следующих выпусков приглашены – и дали согласие – Ксения Собчак и Олег Газманов.