Гроб с телом Глаголевой доставили в Москву

Тело скончавшейся в Германии актрисы Веры Глаголевой доставили в Москву. Как рассказала продюсер артистки Наталья Иванова, прощание пройдет в субботу в Доме кино. В центре зала установят портрет Глаголевой, будут звучать мелодии из любимых фильмов Веры Витальевны, передает РИА Новости.

Глаголева скончалась 16 августа в Германии. Актриса умерла после продолжительной болезни.

