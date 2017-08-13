Курс биткоина обновил исторический максимум

Обменный курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в четыре тысячи долларов. Показатель бы признан новым рекордом стоимости виртуальной денежной единицы.

Максимально высокий обменный курс был зафиксирован на торговой площадке Coinmarketcap. По последним данным, капитализация Bitcoin составляет 67,2 миллиарда долларов.