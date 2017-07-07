Похудевшую Нетребко без юбки сравнили с Памелой Андерсон
Исполнительница вместе с любимым супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго отдыхает сейчас в Италии. Счастливые отпускники сумели подобрать идеальную комбинацию – они успевают и на экскурсии по историческим достопримечательностям ездить, и на море загорать. Семейство побывало и в легендарной Вероне, и на гондолах в Венеции покаталось.
Анна старательно ведет в микроблоге путевые заметки и делится красивыми снимками из путешествия. Свежие фото 45-летней Нетребко на пляже произвели фурор.
Звезда оперной сцены позирует, сидя на лодке спасателей и выставив вперед красивые ноги. "Сегодня у нас был заплыв на 1000 м🐳ура! Отрабатываем ужин 🏊🏻♀️", – сообщила в Instagram артистка.
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На Анне яркий розовый топ, а юбки или шортиков не видно. Вероятнее всего, Нетребко надела майку поверх бикини. Восхищенные подписчики сразу же отметили, что певица выглядит шикарнее самой знаменитой спасательницы Малибу Памелы Андерсон.
"Пэм в Малибу нервно закурила🤔😄", "Аня похудела...", "Подъем шикарный)", "реально спасатели малибу💪🏻", "Шоколадка !!!", "КОРОЛЕВА", "Какая же она прикольная... настоящая", "Как все эта милая барышня успевает делать и все на "отлично", "Потрясающая красота!!!!!", "Какие ножки!👍", "Фантастическая Анна! Вы необыкновенно прекрасны!" – завалили комплиментами соблазнительную Нетребко поклонники.
К слову, репортеры недавно выяснили, как Анне удалось так заметно постройнеть. Оказалось, что оперная дива не посещает спортивный зал, но предпочитает продолжительные прогулки в компании друзей и близких. А еще артистка старается придерживаться правильного питания. Много времени отнимают и регулярные занятия с голосом и изучение новых партий.
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