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Язвительный муж Пугачевой высмеял Жириновского

Владимир Жириновский и Максим Галкин. Фото: Dni.Ru
Юморист Максим Галкин чуть ли не каждый день стал высмеивать знаменитостей. Язвительный супруг Аллы Пугачевой посвятил очередную пародию известному политику Владимиру Жириновскому.

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Шоумен, восседающий в бизнес-классе воздушного судна, блестяще перевоплотился в лидера партии ЛДПР. Голосом Жириновского, используя его убедительные интонации, артист прошелся по "звездам с понтами на частных самолетах".

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

К сожалению, Галкин в этот раз снялся в одежде, хотя до этого предпочитал веселить своих почитателей обнаженным. Для видеоролика в честь яркого политика Максим облачился в оранжевую игривую футболку.

"Владимир Вольфович с вами! – голосом Жириновского объявил Галкин. – Звезды наши любят выставлять себя на частных самолетах. Они говорят: "Я полетел!" Вот к кому вы обращаетесь? Одна половина страны вообще никуда полететь не может. А вторая половина в экономе сидит в узких креслах. Либо в плацкарте едет, уткнувшись в вонючие носки соседа. В плацкарте. А у него уже на телефоне, на китайской подделке 4G, и он смотрит на тебя, звездуна".

Далее Максим в образе Владимира эмоционально обратился к склонным к показухе и хвастовству артистам. "Ты должен в этот момент не в камеру смотреть, а в календарь! На дворе 17-й год. Если ты рэпер с улицы, давай в троллейбусе снимай. Если ты народный артист, в электричке! Если ты гламурная девица, надела платок, сняла краску, пошла молиться! Из храма веди прямую трансляцию!" – раскричался юморист.

Внезапно женский голос за кадром произнес, обратившись к Лжевладимиру: "Вы же сами в частном самолете летите". Деланно смутившись, шоумен ответил: "Это не мой самолет, это принадлежит партии. Я лечу на юг встречаться с избирателями. Надо было срочно, они попросили. А так вообще я пешком хожу". Таким образом Галкин тонко высмеял политика, обличающего пороки людей.

Подписчики Максима, привыкшие к его смелым пародиям на известных людей, устроили ему овацию. "Максим, я половина страны, которая в эконом летает. Не берите пример с Жириновского. Ездите с сыном на электричке",  "Красавчик. Браво", "Супер) так оно и есть))", "Гениально", "Максим – вы лучший пародист!", "Смешно от Жириновского=))) Круто скопировал))) 100% Да, да)))", "Обожаю когда Макс Жирика копирует)))) просто супер!! Браво!!!)))", – не скрывают своего восторга благодарные интернет-зрители и просят мужа Пугачевой не останавливаться.

Напомним, ранее Галкин талантливо прошелся по экс-звезде "Дома-2" Виктории Боне, актеру Дмитрию Нагиеву и телеведущему Андрею Малахову. Еще жертвами его пародий становились София Ротару, Яна Рудковская, Елена Малышева, Рената Литвинова, Филипп Киркоров и многие другие.

Автор: Елена Алешина7 июля 2017, 20:12
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