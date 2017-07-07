Лайма Вайкуле уговорила Криса Нормана
Две недели остается до открытия музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву" в Юрмале. Вайкуле ждет в гости многих знаменитостей. В их числе и легендарный британский рокер – 67-летний Крис Норман.
Он выступал в составе группы Smokie до середины 80-х годов. Певец исполнил множество хитов, вошедших в золотой фонд мировой рок-музыки. В Юрмале он споет легендарные композиции – Living Next Door to Alice, Meet You at Midnight, Needles & Pins. Разумеется в Юрмале прозвучит и легендарная песня Stumblin in, которую Крис Норман когда-то исполнял вместе с Сьюзи Кватро. Но с кем в дуэте прозвучит эта песня на фестивале “Рандеву”? Интрига сохранится до выступления артистов.
Вайкуле – хозяйка фестиваля – лично обзванивала звезд и приглашал их на Рижское взморье. Но было условие – петь надлежит исключительно вживую, ибо "фанеру" Лайма не приемлет.
enter; width:100%;">
Дом певицы в Юрмале станет штабом фестиваля – в нем будут проходить и репетиции, и творческие совещания. Благо, что у Лаймы там есть собственная студия – можно работать в комфортных условиях.
"Это очень семейный фестиваль, – уверяет певица. – Я стольких музыкантов заново узнала именно после того, как они оказались у меня дома. Валеру Леонтьева, например. Кто-то приходит с цветком, кто-то приносит тортик. И создается особая теплая атмосфера. Поэтому зрителям и кажется, что мы прямо из дома вышли на сцену. За кулисами нет никакой конкуренции между артистами".
Андрей Малахов выяснил у режиссера правду о девочке
Родственники тщетно пытались наладить с ней контакт
В мире уже зафиксированы три случая заражения неизлечимой болезнью
Чиновник не позволил ему перебить коллегу