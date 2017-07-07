37-летняя Александра Ребенок родила первенца

Известная актриса Александра Ребенок родила первенца. Любимица режиссера Валерии Гай Германики подарила своему супругу Алексею Верткову мальчика.

Своим счастьем 37-летняя звезда сериала "Школа" поделилась в Instagram. "Спасибо этому миру, Богу и всем, кто меня поддерживал все эти месяцы и последние дни!! Я до сих пор не верю, что это произошло с нами", – призналась новоиспеченная мать.

К своему сообщению Александра добавила смайл с сердцем и красноречивые хештеги #новаяжизнь, #маленькиймальчик и #любитедругдруга.

Ранее репортеры сумели выяснить имя избранника артистки. У нее случился служебный роман на съемках картины Светланы Проскуриной "До свидания, мама". Ребенок сыграла Анну Каренину в современном прочтении, а ее коллега Алексей Вертков – Вронского. Между партнерами пробежала искра.

По информации светских СМИ, влюбленные встречались два года, а в 2016-м тайно расписались. Многие коллеги супругов даже не знали о свадьбе. В недавнем интервью Ребенок проговорилась о замужестве. "Я всегда избегала творческих людей, скорее даже актеров, но оказалось, что, когда твой муж актер, это самое глубокое и серьезное взаимопонимание, на каких-то других уровнях..." – отметила актриса.