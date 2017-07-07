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Дочь наплевала на обездвиженного Осина

Евгений Осин. Фото: e-osin.com
Популярный в 90-х исполнитель Евгений Осин оказался в тяжелой жизненной ситуации. Артист заявил, что он серьезно болен и даже частично парализован, а помочь ему некому, родные от него отвернулись.
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На днях Осин сообщил журналистам, что у него отнялись ноги, и попросил у добрых и щедрых россиян денег на дорогостоящую операцию. Однако надежды артиста на финансовую помощь от поклонников не оправдались.

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Видимо, люди поверили словам Натальи Штурм о том, что единственная хворь, от которой страдает Евгений, это алкоголизм.

"Ступни у меня парализовало полтора месяца назад. Теперь я совсем не могу ходить. Были бы деньги, хоть процедуры бы сделал. А так и на ток-шоу ходил, и счета для помощи выставляли в интернете – никто ни копейки не дал", – пожаловался бедствующий артист. (В этом куске интервью певца явная неувязка. Евгений заявил, что "не может ходить", но при этом "на ток-шоу ходил" – прим. ред.) 

Еще оставшийся без денег Осин посетовал, что ему приходится голодать. "Даже за продуктами мне теперь сходить некому", – сокрушается исполнитель. У Осина есть 15-летняя наследница Агния, но она не поддерживает контактов со своим звездным отцом.

"Дочери наплевать на мое состояние. У нее новый папа, другая жизнь. Я уже давно отпустил эту ситуацию. У меня нет дочери!" – цитирует обиженного Евгения сайт "Собеседник". Осин остался один на один со своей бедой. "Мама моя умерла, сестра, которая младше меня на пять лет, сама постоянно по больницам ходит. Никаких поклонников, которые хотели бы помочь, у меня нет. Надежда осталась только на Бога", – резюмировал артист.

Отметим, что помощь своей подруги Натальи Штурм Осин почему-то отверг. Ранее певица привела к дому Евгения профессиональных врачей, собиравшихся его забрать в больницу и лечить от алкоголизма. Именно такой диагноз, по словам Натальи, поставили артисту специалисты.

Однако Осин отказался от услуг исполнительницы и вскоре принял участие в передаче Бориса Корчевникова "Прямой эфир". Фото со съемок разместили в своих Instagram Катя Лель и Анна Калашникова. Комментаторы сразу заметили, что Евгений не лежит на каталке и не сидит в инвалидной коляске.

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Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)

"Так он на ногах стоит? Ничего не отнялось?", "Осин же сказал, что ходить не может, как так???" – изумились люди, глядя на вполне себе здорового, улыбающегося Евгения, позирующего с другими артистами, пришедшими в студию, чтобы его поддержать. Выходит, не отнялись ноги у исполнителя. Получается, Осин дезинформировал общественность, когда просил выслать ему денег и дал номер карточки.

Автор: Елена Алешина7 июля 2017, 17:45

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