Окровавленную Самбурскую сняли с полуголой девушкой

Настасья Самбурская продолжает развивать образ скандальной, свободной от условностей, женщины. Так, актриса стала героиней пикантного ролика, в котором приняла участие вместе с полуголой девушкой.

Настасья Самбурская, которая с недавних пор развивает свою певческую карьеру, сняла провокационный клип на новую песню со звучным названием "Мазохисты". В распоряжении журналистов оказалось короткое видео со съемок ролика. Интересно, что по сценарию Настасья Самбурская выглядит растрепанной, а местами и избитой, о чем свидетельствует кровь, которую мастерски наложили гримеры, в уголке ее губ.

Примечательно, что у Самбурской партнером оказался не накачанный, раздетый по пояс, привлекательный мужчина, а хрупкая девушка. И Настасья и ее коллега снялись в кровати, облаченные лишь в черные удлиненные майки-комбинации и трусики.

Отметим, что о личной жизни Настасьи практически ничего неизвестно. Ранее в интервью актриса призналась, что ей надоели бесконечные пересуды – мол, почему она не заводит семью, не рожает. "Они никак не могут смириться с тем, что человек может быть счастлив, не имея детей и не будучи замужем. У меня складывается карьера, и меня в жизни все устраивает. Но я ни в коем случае не агитирую строить карьеру и не рожать. Просто рожать нужно от человека, от которого ты хочешь завести ребенка, а не то, чтобы "вот, мне уже 30 лет, пойду-ка я рожу" и думать о том, как время поджимает", – заявила Самбурская.

enter; width:100%;"> Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июн 26 2017 в 1:38 PDT

Известная своим скандальным характером Настасья призналась, что на нее сложно давить. "Унизить меня не получится – я пофигист по жизни! Мне можно говорить все что угодно, – я не обращу на это внимания. Если проблему обратить в шутку, то она перестанет быть чем-то весомым", – объяснила актриса.