Вдова Панина так и осталась одна

Журналисты выяснили, как живет вдова Андрея Панина, актриса Наталья Рогожкина. Согласно версии СМИ, артистка так и не смогла до сих пор наладить личную жизнь.

Наталья Рогожкина была студенткой Андрея Панина. Вначале будущего мужа Наталья называла по имени-отчеству, а потом у пары родилось двое сыновей – Александр и Петр. После рождения второго ребенка Рогожкина и Панин официально зарегистрировали отношения, но вообще их семейный стаж насчитывал 15 лет.

Однако их брак не был идеальным. Когда накапливались проблемы, Андрей Панин уходил на другую квартиру, где, собственно, потом и было найдено его тело. После смерти артиста надежной опорой для Рогожкиной стал друг Панина актер Геннадий Русин.

Внимание и забота были немедленно неверно поняты некоторыми СМИ, поэтому вскоре поползли слухи о якобы нежных чувствах, которые Русин питает к Рогожкиной. Сами актеры, а также родители самого Андрея Панина, эту информацию категорически опровергали.

Как утверждает Eg.RU, Наталья Рогожкина до сих пор одинока, а Геннадий Русин часто забирает ее мальчишек к себе, в том числе на дачу, ведь ребята дружат с сыном Геннадия Колей.

Рогожкина играла и до сих пор играет в МХТ. Рождение детей не помешало ей быть востребованной и в театре, и в кино. К примеру, Наталья является лауреатом премии "Чайка" за роль Елены Тальберг в спектакле "Белая гвардия".

Напомним, о смерти Андрея Панина стало известно 7 марта 2013 года. На протяжении четырех дней с актером не могли связаться близкие. Один из знакомых артиста приехал к нему домой и обнаружил в квартире тело Панина с травмой головы.

По предварительной версии следствия, Андрей в роковой вечер пригласил кого-то в свою квартиру на ужин со спиртным. Посиделки затянулись и переросли в крупную ссору. В результате гость стал бить Панина буквально всем, что подвернется под руку. Вся квартира была залита кровью, вокруг были обломки мебели и осколки бутылок.

Но, несмотря на выводы судмедэкспертов, в начале 2015 года дело было прекращено "за отсутствием состава преступления".