Вдова Панина так и осталась одна
Наталья Рогожкина была студенткой Андрея Панина. Вначале будущего мужа Наталья называла по имени-отчеству, а потом у пары родилось двое сыновей – Александр и Петр. После рождения второго ребенка Рогожкина и Панин официально зарегистрировали отношения, но вообще их семейный стаж насчитывал 15 лет.
Однако их брак не был идеальным. Когда накапливались проблемы, Андрей Панин уходил на другую квартиру, где, собственно, потом и было найдено его тело. После смерти артиста надежной опорой для Рогожкиной стал друг Панина актер Геннадий Русин.
Внимание и забота были немедленно неверно поняты некоторыми СМИ, поэтому вскоре поползли слухи о якобы нежных чувствах, которые Русин питает к Рогожкиной. Сами актеры, а также родители самого Андрея Панина, эту информацию категорически опровергали.
Как утверждает Eg.RU, Наталья Рогожкина до сих пор одинока, а Геннадий Русин часто забирает ее мальчишек к себе, в том числе на дачу, ведь ребята дружат с сыном Геннадия Колей.
Рогожкина играла и до сих пор играет в МХТ. Рождение детей не помешало ей быть востребованной и в театре, и в кино. К примеру, Наталья является лауреатом премии "Чайка" за роль Елены Тальберг в спектакле "Белая гвардия".
Напомним, о смерти Андрея Панина стало известно 7 марта 2013 года. На протяжении четырех дней с актером не могли связаться близкие. Один из знакомых артиста приехал к нему домой и обнаружил в квартире тело Панина с травмой головы.
По предварительной версии следствия, Андрей в роковой вечер пригласил кого-то в свою квартиру на ужин со спиртным. Посиделки затянулись и переросли в крупную ссору. В результате гость стал бить Панина буквально всем, что подвернется под руку. Вся квартира была залита кровью, вокруг были обломки мебели и осколки бутылок.
Но, несмотря на выводы судмедэкспертов, в начале 2015 года дело было прекращено "за отсутствием состава преступления".
Андрей Малахов выяснил у режиссера правду о девочке
Родственники тщетно пытались наладить с ней контакт
Телеведущий показал фото с отдыха
Александра Куцевол рассказала, почему официально не вышла замуж за бывшего "Иванушку"