В гостях у звезды: Жасмин

Когда-то певица Жасмин и ее супруг Илан Шор жили на два города – у бизнесмена есть дом в Кишиневе, а у певицы имеется квартира в Москве. Но несколько лет назад они обзавелись общей недвижимостью.

"В центре мегаполиса я никогда жить не мечтала. Душно, грязно, толпы народа, мало зелени... А сейчас мы проживаем в очень удобном загородном доме", – улыбается певица. Новый трехэтажный особняк оказался таким большим, что первое время она в нем даже терялась.

enter; width:100%;"> Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Июн 10 2017 в 12:25 PDT

Семья Жасмин любит собираться в просторной гостиной с белыми диванами и кофейным столиком в центре, чтобы ужинать или обедать. Здесь же певица принимает гостей. В этой комнате установлено современное музыкальное оборудование и белый рояль с прозрачной крышкой. Тут артистка репетирует и устраивает домашние концерты.

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Июн 8 2017 в 2:35 PDT

На первом этаже расположилась небольшая кухня – там все максимально комфортно и просто. Рядом – бассейн с водопадом, джакузи и тренажерным залом. Пол и стены в этом домашнем vellness-клубе отделаны мозаикой, а на стене выложены цветы жасмина – талисмана певицы.

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Апр 18 2017 в 2:55 PDT

Второй этаж отведен под комнаты детей – 20-летнего Михаила, 5-летней Маргариты и годовалого Мирона. Рядом расположена королевская спальня Жасмин с мужем.

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Авг 16 2015 в 2:23 PDT

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Ноя 30 2016 в 3:08 PST

А невероятная ванная комната певицы с джакузи и внушительным туалетным столиком по размерам сопоставима с косметическим салоном! Есть у артистки и гардеробная, где хранится много концертных нарядов, разнообразная обувь и сумочки.

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Апр 25 2017 в 1:59 PDT

Чтобы окружающая обстановка не раздражала и не утомляла, все комнаты в доме певицы выполнены в теплых песочных цветах За счет витражных окон в доме всегда много солнечного света. Жасмин уверяет, что создала свой идеальный мир и поэтому очень счастлива в этом доме.