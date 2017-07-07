В гостях у звезды: Жасмин
"В центре мегаполиса я никогда жить не мечтала. Душно, грязно, толпы народа, мало зелени... А сейчас мы проживаем в очень удобном загородном доме", – улыбается певица. Новый трехэтажный особняк оказался таким большим, что первое время она в нем даже терялась.
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Семья Жасмин любит собираться в просторной гостиной с белыми диванами и кофейным столиком в центре, чтобы ужинать или обедать. Здесь же певица принимает гостей. В этой комнате установлено современное музыкальное оборудование и белый рояль с прозрачной крышкой. Тут артистка репетирует и устраивает домашние концерты.
На первом этаже расположилась небольшая кухня – там все максимально комфортно и просто. Рядом – бассейн с водопадом, джакузи и тренажерным залом. Пол и стены в этом домашнем vellness-клубе отделаны мозаикой, а на стене выложены цветы жасмина – талисмана певицы.
Второй этаж отведен под комнаты детей – 20-летнего Михаила, 5-летней Маргариты и годовалого Мирона. Рядом расположена королевская спальня Жасмин с мужем.
А невероятная ванная комната певицы с джакузи и внушительным туалетным столиком по размерам сопоставима с косметическим салоном! Есть у артистки и гардеробная, где хранится много концертных нарядов, разнообразная обувь и сумочки.
Чтобы окружающая обстановка не раздражала и не утомляла, все комнаты в доме певицы выполнены в теплых песочных цветах За счет витражных окон в доме всегда много солнечного света. Жасмин уверяет, что создала свой идеальный мир и поэтому очень счастлива в этом доме.
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