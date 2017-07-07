Драчунья из "Дома-2" переплюнула бесстыжую Волочкову

Драчунья из "Дома-2" Александра Харитонова появилась на пляже в стрингах и снялась в провокационной позе. Некоторые пользователи Сети посчитали, что блондинка в плане бесстыдства переплюнула даже Анастасию Волочкову, обожающую демонстрировать шпагат в микро-плавках.

Если внимательно рассмотреть обнаженное тело Александры, отдыхающей в Геленджике, то синяков не видно. Значит, недавняя нашумевшая драка Харитоновой с другой звездой "Дома-2" Натальей Варвиной осталась для красотки без последствий. А ведь две блондинки пару недель назад устроили жестокую потасовку, испугав Ольгу Бузову и участников телестройки.

Видимо, Александра, работающая педагогом по актерскому мастерству в шоу "Дом-2", решила отдохнуть от опостылевших декораций проекта и неуживчивых коллег. Да и любой бы уехал из холодной Москвы на курорт, будь у него такая возможность.

Счастливица Харитонова доводит загар до совершенства под жарким солнцем Геленджика. Оголяться на пляже с нудистами по примеру скандально известного актера Алексея Панина звезда "Дома-2" не стала. Она поступила проще: нашла бикини такой модели, что его практически не видно. И почти на все тело попадают лучи. По сравнению с Александрой даже большая любительница растяжек в общественных местах и развратных плавок Анастасия Волочкова выглядит чуть ли не скромницей.

enter; width:100%;"> Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) Июл 7 2017 в 3:43 PDT

Потрясающая фигура Харитоновой привела мужчин в восторг. Многие отметили ее тонкую талию и идеально ровные, длинные ноги. Парни посчитали, что девушкам с такими формами стринги – самое то. Девушки же обсудили наболевшее – отсутствие целлюлита у Александры. Правда, не совсем понятно – от природы у нее идеальная кожа в районе Кардашьян или это умелый фотошоп.

Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) Июл 6 2017 в 1:59 PDT

Очевидно, что на отечественном курорте блондинка абсолютно счастлива. "Это рай на земле, – сообщила подписчикам Харитонова. – А я просто довольная, как утка". Скорее всего, Сашу радует не только отличная погода, но и восторженные комментарии по поводу ее фигуры. "Идеальна во всем. жаль таких больше нет", "Супер-красиво", "Шикарно, Александра вы красотка", "Ох эти ноги Александра... к счастью две дороги", "Как с обложки😍", – восторгаются поклонники девушки.

Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) Июл 1 2017 в 2:29 PDT

К слову, для другой звезды рейтингового проекта, ведущей Кати Жужи, солнечные денечки на Сейшелах закончились. Сексапильной брюнетке, обожающей позировать в бикини, пришлось вернуться в стылую Москву. И хоть Катя, собирая чемодан, рыдала в три ручья, ее вовсе не уволили из "Дома-2", а просто перевели с одной съемочной площадки на другую. Однако тоска девушки понятна – она за пару месяцев привыкла к вкуснейшим экзотическим фруктам, свежим морепродуктам, жаркому солнцу и дивной, прозрачной, теплой воде.