Исхудавший Басков напугал торчащими ребрами

Поклонники поражены переменами во внешности артиста. Но он уверяет, что здоров.

"Золотой голос" страны Николай Басков отдыхает на Сардинии. Выбранный им курорт Порто Черво по праву признан жемчужиной Изумрудного Берега. На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором запечатлен в момент безмятежного отдыха. Но поклонников впечатлили не столько итальянские пейзажи, сколько худоба Коли и его бледность.

"О, боже, Николай, как вы похудели", "Ребра торчат", "Белый, как сметана, но похудевший", "Это куда ж так худеть!" – шокированы поклонники. Но артист всех утешает: мол, ничем не болен, а сбрасывает вес специально.

"В свой гастрольный райдер я внес тренажерный зал. Если его нет в отеле, он должен быть в шаговой доступности, потому что я не прерываю тренировки. Если вы будете только ограничивать себя в еде или только тренироваться, то вы не получите желаемого результата. Для хорошей формы необходим комплексный подход. Тренер следит за моим питанием, делает мне профессиональный массаж. Во время похудения важно следить, чтобы кожа была в тонусе, не обвисала", – цитирует Баскова "КП".

enter; width:100%;"> Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 6 2017 в 11:27 PDT

Взяться за себя Басков решился, готовясь к шоу "Игра", с которым он сегодня гастролирует по городам России и зарубежья. "Я готовился к шоу и понял, что не хочу выкатываться на сцену, я должен появляться эффектно, – ранее рассказывал вокалист прессе. – Взялся за себя, носил вещи 54 размера, а теперь у меня 46, ну 48 размер. Костюмы подгоняются под нового меня".