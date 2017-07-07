Как возлюбленная Яковлева распорядилась его вещами

7 июля исполнится девять дней со дня смерти музыканта Олега Яковлева. В православной традиции считается, что в этот день Господь решает, где будет находиться душа в ожидании воскрешения. Поэтому родные должны вспоминать покойного добрым словом. Гражданская жена бывшего "Иванушки" Александра Куцевол сходила в храм, заказала молебен, а потом дала эксклюзивное интервью Dni.Ru .

"Мы с Олегом были космически предначертаны друг другу, – считает Александра. – Я уверена, что в прошлой жизни нас с Олегом что-то очень близкое связывало. И я всегда считала, что родилась для того, чтобы быть с ним. Хотя люди могут после этой фразы подумать, что я сошла с ума от горя. Знаете, мы были знакомы очень много лет, до меня Олег в свое сердце очень долго никого не впускал. Многие друзья долго сомневались, что между нами что-то получится".

Как Вы познакомились?

Когда я жила в городе Нефтеюганск, "Иванушки" приезжали туда на гастроли. Я работала на телевидении, и именно тогда познакомилась с Олегом – брала интервью для своей авторской программы. Потом мы много раз встречались уже в Москве, когда я трудилась на музыкальном канале.

Почему после стольких лет близких отношений Вы так и не расписались?

А зачем? Чтобы хвастаться штампом в паспорте? Это ничего не меняет в отношениях. Если ты любишь человека, то все формальности уходят на второй план. Олег всегда говорил, что если нам хорошо вместе, то этого уже вполне достаточно. Если бы у нас родились дети, то, возможно, нам пришлось бы юридически что-то оформить – материальный мир диктует свои условия. Знаете, мне от Олега ничего не было нужно в материальном плане, я никогда не сидела на его шее, потому что работаю с 15 лет.

У Вас сложились не только любовные, но и деловые отношения...

Я была администратором, водителем, пиарщиком, костюмером и еще много кем. Буквально разрывалась – отправляла райдер Олега, заказывала билеты, ехала с ним на студию, устраивала презентацию, заключала договоры, занималась новостями на сайте в социальных сетях. Я долго не знала, как подписываться в письмах. В итоге придумала: "Менеджмент Олега Яковлева, телеведущая, креативный директор и продюсер". Мы постоянно были вместе, поэтому в последнее время и отдыхали порознь.

Какой был характер у Олега?

Очень сложный. Сказывалась бурятско-узбекская кровь плюс он был Скорпионом по знаку зодиака. Он был ершистый, не любил, когда я его называла "заинька", "котик", "рыбка". "Я просто Олег", – отрезал он. На публике казался лапонькой, а дома становился очень жестким, эмоциональным, мог сгоряча обидеть. Как говорится, не любила бы – убила. А не любить его было невозможно.

Вы уже думали, куда денете вещи Олега, его концертные костюмы?

На мне сейчас кофта Олега – у нас был один размер. Он однажды выступал на корпоративе в моих женских джинсах – случайно надел. Поэтому футболки, кеды толстовки буду носить сама. Какие-то вещи Олега раздам на память его друзьям. Какие-то костюмы обязательно сохраню (скоро в Москве откроется Музей эстрады. – Прим. ред.).