Дмитрий Шепелев увез сына из России

Дмитрий Шепелев променял промозглую Москву на заграничный курорт. Компанию известному телеведущему составил его четырехлетний сын Платон.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Шепелев сделал несколько свежих публикаций. Телеведущий выложил селфи и пару видеозаписей. На них Дмитрий позирует на фоне неба и водной глади, а также шоумен запечатлел покачивание белой лодки на волнах и бегущего мальчика. "Безмятежность. Размеренность. Счастье", – коротко подписал публикации Шепелев.

Без сомнения, в отпуск Дмитрий взял своего четырехлетнего сына Платона, которого ему подарила певица Жанна Фриске, тщетно боровшаяся с раком мозга. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Счастья вам", "Расти малыш!!!! Твоя мама смотрит на тебя с неба... (((((", "Примерный Отец. Дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни!🌴", "Будьте счастливы, мальчики!❤️", "Боже, как же жаль Платошу, вы отличный папа, я уверена ! но никто не сможет заменить ему маму, ту родную, которая выносила и родила. очень грустная история и Жанночку безумно жаль, но верю что Господь восполнит Вам с сыном эту потерю, счастья Вам безграничного!!!" – написали поклонники Шепелеву.

enter; width:100%;"> Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 6 2017 в 7:10 PDT

Отметим, что родня Жанны Фриске изо всех сил борется за любую возможность встретиться с малышом. Первая долгожданная встреча семьи покойной артистки и ее сына в мае наделала немало шума в СМИ. Платон повидался с бабушкой, дедушкой и тетей Наташей в цирке.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 6 2017 в 7:01 PDT

Затем родные Жанны с нетерпением готовились ко второму свиданию с Платоном, которое должно было состояться 17 июня. Однако их планы сорвались, и в этом отец Жанны Владимир Борисович винил Дмитрия. По словам папы Фриске, телеведущий увез сына на море, хотя ранее якобы пообещал судебным приставам, что встреча состоится. Кстати, родитель Жанны заявил, что телеведущий увез мальчика в Грецию.