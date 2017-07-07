Жанна Агузарова отказалась от родни

Сегодня, 7 июля, Жанна Агузарова отмечает круглую дату – 55-летие. Журналисты попытались по крупицам собрать информацию об экстравагантной артистке.

По официальной версии, Жанна Агузарова почти не общается со своей матерью Людмилой Савченко. Та живет одна в поселке Туртас Тюменской области. А с отцом Хасаном Агузарова вообще не поддерживала отношения. Он ушел из семьи, когда будущей артистке было четыре года.

Однако, по последним данным, это не совсем так. "Жанниного отца на самом деле зовут Георгий, а никак не Хасан. Не знаю, почему она себя по отчеству Хасановной называет. Мой папа Феликс приходился ему двоюродным братом, общался и виделся с ним. Батя в советское время ездил в командировки в Москву. Там несколько раз останавливался у Георгия дома. Заставал Жанку и тетю Люду. Насколько я знаю, с Людмилой Ивановной они официально расписаны не были, жили, как теперь это называется, гражданским браком. Потом как-то приехал, а их и след простыл, даже вещей нет. Отец поинтересовался: "Где девочки?" Тот лишь что-то промычал и попросил не расспрашивать о них", – цитирует троюродного брата певицы Сослана Агузарова Starhit.

По словам мужчины, через полгода и сам Георгий куда-то пропал, даже дальние родственники не получали от него известий. Кстати, родня пыталась наладить отношения с Агузаровой, но тщетно.

"Мы собрались как-то и пришли на концерт группы "Браво". В перерыве выловили певицу, хотели поближе познакомиться, рассказать о себе. Но она лишь заявила: "У меня нет родственников в Осетии! Я еврейка". Обидно, конечно. Но насильно мил не будешь", – констатировал Сослан.

Сейчас Агузарова живет в Америке. В Лос-Анджелесе у нее квартира, однако в Россию певица прилетает регулярно – она выступает на корпоративах, причем, по некоторой информации, берет за свои выступления примерно три миллиона рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, на нее всегда высокий спрос.