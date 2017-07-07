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Жанна Агузарова отказалась от родни

Жанна Агузарова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
Сегодня, 7 июля, Жанна Агузарова отмечает круглую дату – 55-летие. Журналисты попытались по крупицам собрать информацию об экстравагантной артистке.
прочитано 1345 раз

По официальной версии, Жанна Агузарова почти не общается со своей матерью Людмилой Савченко. Та живет одна в поселке Туртас Тюменской области. А с отцом Хасаном Агузарова вообще не поддерживала отношения. Он ушел из семьи, когда будущей артистке было четыре года.

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Жанна Хасановна Агузарова певица

Однако, по последним данным, это не совсем так. "Жанниного отца на самом деле зовут Георгий, а никак не Хасан. Не знаю, почему она себя по отчеству Хасановной называет. Мой папа Феликс приходился ему двоюродным братом, общался и виделся с ним. Батя в советское время ездил в командировки в Москву. Там несколько раз останавливался у Георгия дома. Заставал Жанку и тетю Люду. Насколько я знаю, с Людмилой Ивановной они официально расписаны не были, жили, как теперь это называется, гражданским браком. Потом как-то приехал, а их и след простыл, даже вещей нет. Отец поинтересовался: "Где девочки?" Тот лишь что-то промычал и попросил не расспрашивать о них", – цитирует троюродного брата певицы Сослана Агузарова Starhit.

По словам мужчины, через полгода и сам Георгий куда-то пропал, даже дальние родственники не получали от него известий. Кстати, родня пыталась наладить отношения с Агузаровой, но тщетно.

"Мы собрались как-то и пришли на концерт группы "Браво". В перерыве выловили певицу, хотели поближе познакомиться, рассказать о себе. Но она лишь заявила: "У меня нет родственников в Осетии! Я еврейка". Обидно, конечно. Но насильно мил не будешь", – констатировал Сослан.

Сейчас Агузарова живет в Америке. В Лос-Анджелесе у нее квартира, однако в Россию певица прилетает регулярно – она выступает на корпоративах, причем, по некоторой информации, берет за свои выступления примерно три миллиона рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, на нее всегда высокий спрос.

Автор: Наталья Аряева7 июля 2017, 08:42
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