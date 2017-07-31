Стешу Маликову упрекнули во лжи

Наследница Дмитрия Маликова поделилась с подписчиками радостью – ее зачислили в один из престижных вузов России. Большинство подписчиков порадовались за Стешу, однако некоторые посчитали, что девушка попала в учебное заведение благодаря влиятельным родителям.

Несколько месяцев назад Стефания решила, что пойдет учиться в МГИМО. Для этого ей пришлось серьезно потрудиться. Как и многие сверстники, которые выбрали гуманитарную профессию, девушка сдавала ЕГЭ по русскому языку и литературе. По ее словам, второй экзамен был очень трудным: пришлось не просто перечитать всю классику, но и выучить наизусть некоторые отрывки из произведений.

Теперь Стеша наслаждается каникулами, чтобы осенью с новыми силами приступить к занятиям. Девушка опубликовала фото из Италии, а в подписи рассказала о том, что ее имя красуется в списках абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение факультета журналистики.

Публикация от @steshamalikova Июл 30 2017 в 1:42 PDT

"Я окончательно осознала, что поступила в университет! Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь. Знаю, что некоторые из них меня тут читают, и это очень умиляет. Спасибо за поддержку близким людям. Без них бы я не справилась. Никогда! Хочу посоветовать будущим одиннадцатиклассникам делать выбор осознано и не выбирать литературу для сдачи ЕГЭ. Сложно, очень", – сообщила в микроблоге Маликова.

Большинство пользователей Сети поздравили Стешу с поступлением, однако некоторые упрекнули ее в злоупотреблении деньгами и связями родителей: "Все журналы писали о том, что ты не набрала нужное количество баллов для поступления на бюджет. О какой тогда достигнутой цели идет речь? Если ты не смогла пройти на бюджет из-за нехватки баллов ЕГЭ, ты не достигла своей цели! И не надо тут распинаться, всем доказывать, что пришла к мечте. Поступить на договорную основу может любой дурак с деньгами родителей", – возмутился фолловер.

"Зачем? Тот случай, когда лучше промолчать. Ведь все знают о недостатке баллов и вуз, известный своей репутацией. Если бы сама, да на бюджет... А так очередной повод для уличения во лжи и лицемерии, для недоверия и негатива", – присоединился к упрекам другой.

Дочь знаменитого певца не смогла проигнорировать комментарий злопыхателя и ответила ему. "Какое право вы имеете такое говорить, если не знаете ничего? Поражаюсь таким людям, как вы", – написала Стеша.

Маликова не первый раз подвергается нападкам ровесников. Ранее в достоверности результатов ЕГЭ усомнились подписчики Стефании, которые обвинили ее в покупке высоких баллов. Такие заявления заинтересовали Роспотребнадзор, который провел собственную проверку.