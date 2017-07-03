Бывший муж Гордон женится на избитом боксере

Странный союз вовсю обсуждают в светской тусовке. Жених занимался рукоприкладством, а невеста бывала бита.

Они нашли друг друга – адвокат Сергей Жорин и чемпионка по боксу Наталья Рагозина. Жорин известен тем, что регулярно поколачивал свою жену Катю Гордон – она на всю страну рассказывала, как попала в больницу с кровотечением матки после избиения. Доставалось и Рагозиной – на самую титулованную спортсменку в истории женского бокса, не потерпевшую за свою карьеру ни одного поражения, не раз поднимал руку ее муж Михаил.

Словом, Жорин в своей семье занимался рукоприкладством, в Рагозина стала жертвой домашнего насилия в своей. Теперь же юрист и спортсменка решили пожениться.

Познакомились они год назад благодаря одинаковым автомобилям. Выйдя из ресторана, Сергей попытался открыть дверь, как ему казалось, его машины. Но это был железный конь Натальи. Она окликнула Жорина – так и познакомились. Роман закрутился стремительно – пара вместе посещала светские мероприятия, путешествовала и уезжала на выходные в дом юриста в Италии.

"Меня потрясли в ней две вещи: во-первых, я думал, что боксерши несимпатичные, а во-вторых, все спортсменки не блещут интеллектом. Но Наташа разрушила оба стереотипа", – говорит о возлюбленной Жорин. И месяц назад он сделал ей предложение.

"В конце июля у них с Сергеем свадьба. Их распишут во дворце бракосочетания на территории Barbikha Luxury Villiage. Влюбленные уже купили кольца с бриллиантами, чтобы обменяться ими в этот важный день", – цитирует подругу пары журнал StarHit.

Напомним, что для 39-летнего Жорина это будет уже пятый брак, а для его 41-летней невесты – второй. У юриста подрастают двое сыновей, у спортсменки тоже есть наследник. Но познакомятся дети меж собой только после свадьбы взрослых.