Что случилось с лицом Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев – один из самых ярких артистов отечественной эстрады. Он продолжает оставаться на пике популярности и отлично выглядеть. Поддерживать такую форму ему помогают не только спорт и диета, но и помощь пластических хирургов и косметологов.

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