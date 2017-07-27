Что случилось с лицом Валерия Леонтьева
На протяжении длительной карьеры внешность певца подвергалась различным изменениям. Каким именно, Dni.Ru помогла разобраться пластический хирург клиники "Коррект", челюстно-лицевой хирург, специалист в области лазерной хирургии Наталия Жукова.
"При рассмотрении верхней трети обращают на себя внимание гладкость кожи, отсутствие мимических морщин, приподнятые латеральные концы бровей. Такой эффект достигается с помощью инъекций ботулотоксина. Возможно был фронтотемпоральный лифтинг", - рассказала эксперт.
Выразительные глаза и эффектный взгляд всегда были "визитной карточкой" артиста. Устранить возрастные изменения в периорбитальной области явно помогла круговая блефаропластика. "Если говорить о средней трети лица – очевидно изменение формы носа, что не исключает выполнение ринопластики. Четкие скулы, отсутствие носогубных складок говорят о возможном эндоскопическом лифтинге средней трети лица или сhеek-лифтинге. Также можно предположить удаление комков Биша и контурную пластику скул с использованием филлеров или собственного аутожира (липофиллинг)", – прокомментировала подборку фото артиста Наталья Жукова.
Эксперт также заметила, что нижняя треть лица артиста отличается четким контуром, выраженным шейно-подбородочным углом. Операциями, направленными на коррекцию нижней трети лица, являются MACS-лифтинг, SMAS – лифтинг и платизмопластика.
"Обращает на себя внимание увеличение проекции подбородка. Возможно, было эндопротезирование подбородочной области, липофиллинг или контурная пластика с использованием филлеров", – добавила пластический хирург.
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