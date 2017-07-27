Победитель "Битвы экстрасенсов" ответил Пореченкову

Один из победителей "Битвы экстрасенсов" 13 сезона, маг-язычник Дмитрий Волхов высказался относительно слов актера Михаила Пореченкова, который в очередной раз нелестно высказался о мистическом шоу. Дмитрий заявил, что никаких подсказок не было, а у самого Михаила просто "нехороший опыт".

В недавнем интервью Михаил Пореченков заявил, что ушел из "Битвы экстрасенсов" когда понял "технологию работы". Якобы участникам шоу подсказывали и заранее подписывали с ними договоры. Кроме того, никто не смог пройти некую проверку, с которой к магам подходил Пореченков. По словам Михаила, он покинул шоу, узнав, что кто-то на этом наживается.

Пореченкову решил ответить один из победителей "Битвы экстрасенсов" 13 сезона, маг-язычник Дмитрий Волхов. Он не стал отрицать, что договоры действительно были, а вот подсказки – нет. "Каждый участник "Битвы" и правда подписывает договор перед началом, но никакой гонорар за что бы то ни было там не прописан. Речь идет только о бытовых условиях съемки, например, о том, что на площадку надо приезжать вовремя или что через несколько часов работы нас обязаны покормить. Мы не получали деньги ни за что: даже за платные смс, которые в нашу поддержку отправляли зрители", – заявил маг.

Волхов уверил, что участники не могли получать подсказок, потому что никто заранее не знал задания и вопросов от родственников. "К тому же, я видел, как работают ведущие на площадке: их, людей занятых, привозят на съемки буквально за час до начала записи. Успевают только загримировать – и в кадр. Куда там успеть кому-то помочь подсказкой!" – заметил Дмитрий.

По мнению мага, Пореченков так негативно отзывается о шоу из-за неудачного опыта. "Думаю, Михаил неудачно на кого-то попал. И теперь судит по этому нехорошему опыту обо всех участниках телепрограммы. Это неправильно. Но зла, тем не менее, на него никто не держит", – цитирует бывшего участника шоу Woman`s Day.